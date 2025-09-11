Ворскла проиграла Левену в 3-м раунде квалификации женской Лиги чемпионов
Ответный матч противостояния пройдет через неделю снова в Бельгии
Женская команда Ворскла из Полтавы сыграла очередной матч квалификации женской Лиге чемпионов 2025/26.
Вечером 11 сентября в первой игре раунда Q3 ЛЧ Ворскла уступила бельгийскому клубу Левен (0:2).
Из-за войны украинская команда провела домашний матч на арене соперников. Полтавская команда пропустила в дебюте матча и в середине второго тайма. В итоге Ворскла проиграла первый поединок со счетом 0:2.
Ответный матч пройдет 18 сентября, тоже в Бельгии. Ворскле надо отыграть гандикап в два мяча. Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов.
Ранее в мини-турнире Q2 подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0).
Лига чемпионов сред женских команд
3-й раунд квалификации. Первый матч. 11 сентября
20:30. Ворскла Полтава (Украина) – Левен (Бельгия) – 0:2
Голы: Бизманс, 3, Рейнджерс, 65
