Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
11 сентября 2025, 22:37 | Обновлено 11 сентября 2025, 23:09
Ворскла проиграла Левену в 3-м раунде квалификации женской Лиги чемпионов

Ответный матч противостояния пройдет через неделю снова в Бельгии

ФК Ворскла

Женская команда Ворскла из Полтавы сыграла очередной матч квалификации женской Лиге чемпионов 2025/26.

Вечером 11 сентября в первой игре раунда Q3 ЛЧ Ворскла уступила бельгийскому клубу Левен (0:2).

Из-за войны украинская команда провела домашний матч на арене соперников. Полтавская команда пропустила в дебюте матча и в середине второго тайма. В итоге Ворскла проиграла первый поединок со счетом 0:2.

Ответный матч пройдет 18 сентября, тоже в Бельгии. Ворскле надо отыграть гандикап в два мяча. Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов.

Ранее в мини-турнире Q2 подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0).

Лига чемпионов сред женских команд

3-й раунд квалификации. Первый матч. 11 сентября

20:30. Ворскла Полтава (Украина) – Левен (Бельгия) – 0:2

Голы: Бизманс, 3, Рейнджерс, 65

Видеозапись матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
