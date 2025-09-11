Два пропущенных в Албании. Колос неудачно стартовал в женском Кубке Европы

Вечером 11 сентября женская команда Колос Ковалевка начала выступления в новом европейском турнире – Кубке Европы УЕФА.

В первом квалификационном раунде соперник Колоса – Влазния Шкодер из Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра состоялась 11 сентября в Албании. Команда из Ковалевки пропустила два гола от соперниц и проиграла со счетом 0:2.

Сначала Меги Доци забила гол на 14-й минуте, а затем на 45+1 минуте София Соломаха отправила мяч в свои ворота (0:2).

Ответный пройдет там же, в Албании, 17 сентября. Колосу нужно ликвидировать гандикап в 2 мяча, чтобы продолжить выступление в еврокубках.

Албанская «Влазния» – 12-кратный чемпион страны и постоянный участник еврокубков. В текущем сезоне албанская команда вылетела из женской Лиги чемпионов, но продолжает борьбу в Кубке Европы.

Кубок Европы УЕФА среди женских команд

1-й раунд квалификации. Первый матч, 11 сентября

19:00. Влазния Шкодер (Албания) – Колос Ковалевка (Украина) – 2:0

Голы: Меги Доци, 14, София Соломаха, 45+1 (автогол)

