Два пропущенных в Албании. Колос неудачно стартовал в женском Кубке Европы
Женская команда из Ковалевки уступила клубу Влазния со счетом 0:2
Вечером 11 сентября женская команда Колос Ковалевка начала выступления в новом европейском турнире – Кубке Европы УЕФА.
В первом квалификационном раунде соперник Колоса – Влазния Шкодер из Албании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра состоялась 11 сентября в Албании. Команда из Ковалевки пропустила два гола от соперниц и проиграла со счетом 0:2.
Сначала Меги Доци забила гол на 14-й минуте, а затем на 45+1 минуте София Соломаха отправила мяч в свои ворота (0:2).
Ответный пройдет там же, в Албании, 17 сентября. Колосу нужно ликвидировать гандикап в 2 мяча, чтобы продолжить выступление в еврокубках.
Албанская «Влазния» – 12-кратный чемпион страны и постоянный участник еврокубков. В текущем сезоне албанская команда вылетела из женской Лиги чемпионов, но продолжает борьбу в Кубке Европы.
Кубок Европы УЕФА среди женских команд
1-й раунд квалификации. Первый матч, 11 сентября
19:00. Влазния Шкодер (Албания) – Колос Ковалевка (Украина) – 2:0
Голы: Меги Доци, 14, София Соломаха, 45+1 (автогол)
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Димитар Трайков продолжит карьеру в Северной Македонии
Влиятельный функционер поделился мнением о предстоящем противостоянии Альвареса и Кроуфорда