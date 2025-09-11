Вечером 11 сентября женская команда Колос Ковалевка начинает выступления в новом европейском турнире – Кубке Европы УЕФА.

В первом квалификационном раунде соперником Колоса станет Влазния Шкодер из Албании.

Первая игра состоится сегодня, 11 сентября, в 19:00 в Албании, матч-ответ пройдет там же 17 сентября.

Албанская «Влазния» – 12-кратный чемпион страны и постоянный участник еврокубков. В текущем сезоне команда вылетела из женской Лиги чемпионов, но продолжает борьбу в Кубке Европы.

Кубок Европы УЕФА среди женских команд

1-й раунд квалификации, 11 и 18 сентября

Влазния – Колос. Квалификация женского Кубка Европы. Смотреть онлайн LIVE