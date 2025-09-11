Влазния – Колос. Квалификация женского Кубка Европы. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 сентября в 19:00 матч 1-го раунда отбора к женскому КЕ
Вечером 11 сентября женская команда Колос Ковалевка начинает выступления в новом европейском турнире – Кубке Европы УЕФА.
В первом квалификационном раунде соперником Колоса станет Влазния Шкодер из Албании.
Первая игра состоится сегодня, 11 сентября, в 19:00 в Албании, матч-ответ пройдет там же 17 сентября.
Албанская «Влазния» – 12-кратный чемпион страны и постоянный участник еврокубков. В текущем сезоне команда вылетела из женской Лиги чемпионов, но продолжает борьбу в Кубке Европы.
Кубок Европы УЕФА среди женских команд
1-й раунд квалификации, 11 и 18 сентября
