  4. Влазния – Колос. Квалификация женского Кубка Европы. Смотреть онлайн LIVE
11 сентября 2025, 14:43 | Обновлено 11 сентября 2025, 14:46
Влазния – Колос. Квалификация женского Кубка Европы. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 сентября в 19:00 матч 1-го раунда отбора к женскому КЕ

ФК Колос

Вечером 11 сентября женская команда Колос Ковалевка начинает выступления в новом европейском турнире – Кубке Европы УЕФА.

В первом квалификационном раунде соперником Колоса станет Влазния Шкодер из Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра состоится сегодня, 11 сентября, в 19:00 в Албании, матч-ответ пройдет там же 17 сентября.

Албанская «Влазния» – 12-кратный чемпион страны и постоянный участник еврокубков. В текущем сезоне команда вылетела из женской Лиги чемпионов, но продолжает борьбу в Кубке Европы.

Кубок Европы УЕФА среди женских команд

1-й раунд квалификации, 11 и 18 сентября

