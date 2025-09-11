Женская команда Ворскла из Полтавы продолжает свой путь в женской Лиге чемпионов 2025/26.

11 сентября в 20:30 в раунде Q3 играют Ворскла и бельгийский клуб Левен.

Из-за войны украинская команда проводит домашний матч на арене соперников. Ответный матч пройдет 18 сентября, тоже в Бельгии.

В мини-турнире Q2 подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0).

Победитель противостояния выйдет в основнол этап Лиги чемпионов.

Ворскла – Левен. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE