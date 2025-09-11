Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Левен. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
11 сентября 2025, 08:04 | Обновлено 11 сентября 2025, 08:08
69
0

Ворскла – Левен. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 сентября в 20:30 матч 3-го раунда отбора к женской ЛЧ

11 сентября 2025, 08:04 | Обновлено 11 сентября 2025, 08:08
69
0
Ворскла – Левен. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
ФК Ворскла

Женская команда Ворскла из Полтавы продолжает свой путь в женской Лиге чемпионов 2025/26.

11 сентября в 20:30 в раунде Q3 играют Ворскла и бельгийский клуб Левен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за войны украинская команда проводит домашний матч на арене соперников. Ответный матч пройдет 18 сентября, тоже в Бельгии.

В мини-турнире Q2 подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0).

Победитель противостояния выйдет в основнол этап Лиги чемпионов.

Ворскла – Левен. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
Шахтер обыграл Ладомир. Итоги 5 тура женского чемпионата Украины, таблица
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Александрии перебрался в Ворсклу
Василий КОБИН: «С каждой игрой мы становимся лучше и сильнее»
Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Ауд-Хеверле Левен смотреть онлайн Ия Андрущак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»
Футбол | 11 сентября 2025, 08:32 0
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»

Дмитрий Войтенко не попал в заявку «сине-желтых» на Суперфинал Евролиги

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10 сентября 2025, 10:15 124
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 

Валерий Василенко – о «максимуме» нынешней сборной Украины 

ФОТО. В сентябрьских матчах за сборную Украины дебютировали три футболиста
Футбол | 11.09.2025, 01:46
ФОТО. В сентябрьских матчах за сборную Украины дебютировали три футболиста
ФОТО. В сентябрьских матчах за сборную Украины дебютировали три футболиста
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Футбол | 10.09.2025, 17:15
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 10.09.2025, 17:31
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
10.09.2025, 04:09 2
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 57
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем