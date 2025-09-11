Ворскла – Левен. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 сентября в 20:30 матч 3-го раунда отбора к женской ЛЧ
Женская команда Ворскла из Полтавы продолжает свой путь в женской Лиге чемпионов 2025/26.
11 сентября в 20:30 в раунде Q3 играют Ворскла и бельгийский клуб Левен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Из-за войны украинская команда проводит домашний матч на арене соперников. Ответный матч пройдет 18 сентября, тоже в Бельгии.
В мини-турнире Q2 подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0).
Победитель противостояния выйдет в основнол этап Лиги чемпионов.
Ворскла – Левен. Квалификация женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий Войтенко не попал в заявку «сине-желтых» на Суперфинал Евролиги
Валерий Василенко – о «максимуме» нынешней сборной Украины