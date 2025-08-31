Полные результати квалификации женской Лиги чемпионов. Кто для Ворсклы?
Соперником украинской команды стал клуб Ауд-Хеверле Левен
31 августа в 13:00 состоялась жеребьевка 3-го раунда (Q3) квалификации женской Лиги чемпионов по футболу.
Своего соперника узнает полтавская Ворскла, которая успешно преодолела 2-й раунд квалификации (Q2).
Украинская команда имела сеяный статус по Пути чемпионов при жеребьевке 3-го раунда квалификации (Q3).
Соперники Ворсклы стала команда Ауд-Хеверле Левен из Бельгии.
9 клубов начнут новый групповой этап напрямую, благодаря высокому рейтингу УЕФА.
Еще 9 слотов будут заполнены победителями третьего квалификационного раунда.
Поединки Q3 женской Лиги чемпионов пройдут 11 и 18 сентября.
Лиги чемпионов по футболу среди женщин
Напрямую стартуют в групповом раунде
- Арсенал (Англия)
- Лион (Франция)
- ПСЖ (Франция)
- Бавария (Германия)
- Вольфсбург (Германия)
- Барселона (Испания)
- Челси (Англия)
- Бенфика (Португалия)
- Ювентус (Италия)
Путь чемпионов
- Волеренга (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия)
- Ворскла Полтава (Украина) – Ауд-Хеверле Левен (Бельгия)
- Санкт-Пельтен (Австрия) – Фортуна Йерринг (Дания)
- ГКС Катовице (Польша) – Твенте (Нидерланды)
Путь представителей лиг
- Хеккен (Швеция) – Атлетико Мадрид (Испания)
- Париж (Франция) – Аустрия Вена (Австрия)
- Бранн (Норвегия) – Манчестер Юнайтед (Англия)
- Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Реал Мадрид (Испания)
- Рома (Италия) – Спортинг (Португалия)
