  4. Полные результати квалификации женской Лиги чемпионов. Кто для Ворсклы?
Лига чемпионов
31 августа 2025, 14:23 | Обновлено 31 августа 2025, 14:47
Полные результати квалификации женской Лиги чемпионов. Кто для Ворсклы?

Соперником украинской команды стал клуб Ауд-Хеверле Левен

УЕФА

​31 августа в 13:00 состоялась жеребьевка 3-го раунда (Q3) квалификации женской Лиги чемпионов по футболу.

Своего соперника узнает полтавская Ворскла, которая успешно преодолела 2-й раунд квалификации (Q2).

Украинская команда имела сеяный статус по Пути чемпионов при жеребьевке 3-го раунда квалификации (Q3).

Соперники Ворсклы стала команда Ауд-Хеверле Левен из Бельгии.

9 клубов начнут новый групповой этап напрямую, благодаря высокому рейтингу УЕФА.

Еще 9 слотов будут заполнены победителями третьего квалификационного раунда.

Поединки Q3 женской Лиги чемпионов пройдут 11 и 18 сентября.

Лиги чемпионов по футболу среди женщин

Напрямую стартуют в групповом раунде

  • Арсенал (Англия)
  • Лион (Франция)
  • ПСЖ (Франция)
  • Бавария (Германия)
  • Вольфсбург (Германия)
  • Барселона (Испания)
  • Челси (Англия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Ювентус (Италия)

Путь чемпионов

  • Волеренга (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия)
  • Ворскла Полтава (Украина) – Ауд-Хеверле Левен (Бельгия)
  • Санкт-Пельтен (Австрия) – Фортуна Йерринг (Дания)
  • ГКС Катовице (Польша) – Твенте (Нидерланды)

Путь представителей лиг

  • Хеккен (Швеция) – Атлетико Мадрид (Испания)
  • Париж (Франция) – Аустрия Вена (Австрия)
  • Бранн (Норвегия) – Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Реал Мадрид (Испания)
  • Рома (Италия) – Спортинг (Португалия)

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
