Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 22:17 | Обновлено 10 сентября 2025, 22:27
1947
2

Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение

Георгий Бущан мог вернуться в Киев

10 сентября 2025, 22:17 | Обновлено 10 сентября 2025, 22:27
1947
2
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
ФК Динамо. Георгий Бущан

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана. 31-летний голкипер присоединился к команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

Отмечается, что изначально представители Бущана предложили голкипера его бывшему клубу – «Динамо». Руководство киевлян провело беседу с тренером по работе с вратарями Михаилом Михайловым и пришло к общему мнению не возвращать Бущана, а довериться развитию Руслана Нещерета.

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.

По теме:
Шахтер или Динамо? Специалисты назвали шансы команд на победу в УПЛ
Определены даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины 2025/26
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
трансферы Аль-Шабаб Георгий Бущан Полесье Житомир чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы УПЛ Динамо Киев Михаил Михайлов Игорь Суркис
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Футбол | 10 сентября 2025, 08:05 6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»

Бывший игрок «Динамо» – об Андрее Ярмоленко

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10 сентября 2025, 10:15 117
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 

Валерий Василенко – о «максимуме» нынешней сборной Украины 

Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Футбол | 10.09.2025, 04:09
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Политик сообщил, что нужно делать с Ребровым после фиаско в Баку
Футбол | 10.09.2025, 21:18
Политик сообщил, что нужно делать с Ребровым после фиаско в Баку
Политик сообщил, что нужно делать с Ребровым после фиаско в Баку
Григорчук объяснил провал сборной Украины: «Должны брать быка за рога»
Футбол | 10.09.2025, 15:27
Григорчук объяснил провал сборной Украины: «Должны брать быка за рога»
Григорчук объяснил провал сборной Украины: «Должны брать быка за рога»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TarasTaras94
Дивно, Нещерет ще досить молодий як для голкіпера. Могли б в оренду в те ж Полісся віддавати. Те що Нещерет демонструє взагалі не вражає, якщо раніше принаймні за кіпера можна було бути спокійним то зараз взагалі за весь захист страшно 
Ответить
+2
MaximusOne
Він би закрив дорогу Суркісу молодшому, але навіть Суркіс молодший кращий ніж Нещерет.
Ответить
+1
Популярные новости
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 55
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 8
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем