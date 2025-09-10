Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана. 31-летний голкипер присоединился к команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

Отмечается, что изначально представители Бущана предложили голкипера его бывшему клубу – «Динамо». Руководство киевлян провело беседу с тренером по работе с вратарями Михаилом Михайловым и пришло к общему мнению не возвращать Бущана, а довериться развитию Руслана Нещерета.

Георгий Бущан присоединился к «Аль-Шабабу» из киевского «Динамо» зимой 2025 года и за это время успел провести 12 матчей в составе клуба, пропустив 24 гола.