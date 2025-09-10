Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Легенда киевского «Динамо» Александр Хацкевич выбрал трех игроков, которые, по его мнению, провели самый слабый матч в составе «сине-желтых». Всем трем игрокам он поставил самые низкие оценки за матч (6,5).

«Функционал, которым обладает Иван Калюжный, не очень подходил под эту игру первым номером, где нужно было взломать насыщенную и низкую линию защиты Азербайджана. Иван нужен тогда, когда нужно защищаться. Креатива и остроты от него не будет – это понятно. В целом он ничем не запомнился.

Далее Олег Очеретько, от него шла активность, он пытался падать ниже и начинать атаки из глубины. Однако не могу сказать, что Очеретько отличился чем-то особенным.

И в конце Артем Бондаренко, это игрок, который может решить эпизод, отдать ту последнюю передачу. Где-то может взять игру на себя, завершить атаку. Но в этой игре ему не удалось продемонстрировать свои сильные качества. Да, это его первая игра в стартовом составе, но я не могу сказать, что Бондаренко – это молодой футболист. У него за спиной ряд матчей за Шахтер и выступления в еврокубках», – сказал Хацкевич.