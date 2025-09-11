У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет

Стадион в Сен-Дени – пригороде Парижа, – который впоследствии получил название Стад де Франс, планировалось построить еще с начала 80-х годов минувшего века. Тогда французские власти претендовали на проведение финальной части чемпионата мира по футболу 1990 года, однако в какой-то момент передумали и отозвали свою заявку. В дальнейшем гипотетическая арена планировалась как ключевая для проведения в Париже летних Олимпийских игр 1992 года, но заявка и на этот турнир у французов провалилась – она проиграла испанской Барселоне…

В конечном итоге, все-таки построить новую современную арену на околицах Парижа было решено уже после того, как Франции удалось выиграть право проведения финальной части чемпионата мира по футболу 1998 года. Арену возвели на месте заброшенных газовых разработок, и под конец «девяностых» она считалась одной из наиболее современных в мире. Открытие нового стадиона состоялось 28 января 1998 года. В товарищеском матче сборная Франции обыграла Испанию со счетом 1:0, а единственным мячом (первым на новом стадионе) отличился тогда Зинедин Зидан – абсолютно культовая персона в наши дни.

В итоге на Стад де Франс прошел и финал ЧМ-1998, который принес Франции ставшую уже легендарной победу над Бразилией со счетом 3:0. В 2000-м арена приняла уже финал Лиги чемпионов между Реалом и Валенсией (3:0), в 2016-м – финал чемпионата Европы между Францией и Португалией (0:1), а в 2022-м – очередной финал Лиги чемпионов с участием Реала – на этот раз против Ливерпуля (1:0).

Getty Images/Global Images Ukraine

Очевидно, что Стад де Франс является главным стадионом национальной сборной Франции. Именно здесь «трехцветные» стараются проводить самые важные и ключевые свои поединки, однако в наши дни ситуация сложилась так, что это перестало быть для них возможным. Своего рода храм французского футбола последних почти уже трех десятилетий расстается с национальной сборной, которая поединки отборочного цикла на ЧМ-2026 вынуждена проводить на другой арене – Парк де Пренс.

Свой первый домашний матч в квалификации на ЧМ-2026 против сборной Исландии французы уже сыграли на Парк де Пренс. Забитые мячи Мбаппе и Барколя принесли «трехцветным» непростую победу над северянами со счетом 2:1, а после игры хавбек сборной Франции Орельен Тчуамени назвал арену, на которой проходил поединок «фантастическим стадионом», но тут же оговорился, что «Стад де Франс – это совершенно другой уровень». Очевидно, что этом мнение разделяет и наставник французской национальной команды Дидье Дешам, а также большинство его подопечных, однако факт остается фактом – в октябре против Азербайджана и в ноябре против Украины «трехцветные» будут играть не на Стад де Франс, а вновь на Парк де Пренс.

Почему же так происходит? Никакой реконструкции Стад де Франс не проводится, просто у Федерации футбола Франции (ФФФ) наметились проблемы в коммуникации с действующим руководством стадиона, владельцем которого является государство. Срок действия прежнего концессионного соглашения между ФФФ и администрацией Стад де Франс истек в августе, а переговоры о подписании нового соглашения буквально зашли в тупик.

Несколько недель назад новым концессионером Стад де Франс стала компания GL Events, которая пока, собственно, и не достигла приемлемых для нее условий сотрудничества с ФФФ. Как это чаще всего бывает в подобных ситуациях, главная причина разногласий – финансовый аспект. Президент ФФФ Филипп Диалло признал, что для него крайне важно, чтобы национальная сборная страны вновь имела возможность эксплуатировать Стад де Франс и рассчитывать на эту 80-тысячную красавицу-арену тогда, когда это будет необходимо, но в тот же момент подчеркнул – мол, это не самоцель, и возвращение состоится только на приемлемых для федерации условиях.

«Я хочу вернуться на Стад де Франс, но на более сбалансированных условиях. С экономической точки зрения, а также с точки зрения наших отношений с болельщиками, переезд в провинцию был очень позитивным решением. Я никуда не тороплюсь, я не отказываюсь от Стад де Франс, но мы вернемся только при определенных условиях. Чего пока не произошло», – заявил Диалло.

Сейчас известно, что ФФФ не хочет платить за аренду Стад де Франс запрашиваемые 7 миллионов евро в год. Боссы французского футбола намерены продолжать торги, апеллируя к тому, что Французская федерация регби тратит на проведение своих матчей на этой же арене куда меньше – порядка 900 тысяч евро за один матч. В GL Events не согласны с такой постановкой вопроса и ныне продолжают настаивать на своем, надеясь, что вскоре ФФФ под давлением общественности будет вынуждена согласиться на их условия.

Важно и то, что соглашения необходимо достичь как можно скорее, так как УЕФА и ФИФА требуют от федераций заблаговременно указывать места проведения предстоящих матчей в турнирах, проводимых под их эгидой. Поэтому прямо сейчас чисто гипотетически речь можно вести о возвращении сборной Франции на Стад де Франс не ранее второй половины 2026 года.

Getty Images/Global Images Ukraine

До этого момента официальные домашние матчи национальная сборная Франции по футболу планирует проводить в основном на столичном Парк де Пренс, который являлся главной ареной «трехцветных» до 1997 года. Да, этот стадион способен вместить в полтора раза меньше болельщиков на своих трибунах, однако и он помнит славные времена французского футбола. В частности, именно здесь «трехцветные» в 1984 году с великолепным Мишелем Платини в составе выиграли свой первый в истории чемпионат Европы…