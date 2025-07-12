Марлон вернулся, спарринги Шахтера и Дииамо, полуфиналы Уимблдона
Главные новости за 11 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 11 июля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Марлон Сантос – игрок Шахтера
Бразилец вернулся в донецкий клуб
1B. Тропою Илсиньо. Зачем Шахтер вернул Марлона Сантоса
29-летний бразилец после не самого лучшего периода опять едет в УПЛ
2A. Резервисты забили пять. Шахтер разгромил Бринье в товарищеском матче
Команда Турана два дня подряд куражится над своими соперниками
2B. Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Команда Александра Шовковского провела спарринг в Австрии
3A. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
Кристал Пэлас придется играть в Лиге конференций
3B. Конфликт интересов. Кто заменит Кристал Пэлас в Лиге Европы?
Ноттингем Форест может занять еврокубковое место победителя Кубка Англии
4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб французской Лиги 1 взял в оренду вингера киевского Динамо
«Мец» объявил о переходе футболиста сборной Грузии Георгия Цитаишвили
5. ОФИЦИАЛЬНО. Заря презентовала нового игрока. Им стал капитан Ворсклы
Игорь Пердута перешел в статусе свободного агента в клуб из Луганска
6. Ворсклу штормит. Несколько футболистов подали официальные жалобы на клуб
Задолженности полтавского клуба остаются критическими
7A. Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона
Карлос одолел Тейлора и теперь в шаге от защиты трофея на травяном мейджоре
7B. Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона
Лидер мирового рейтинга в трех сетах выбил Новака и поборется за титул мейджора
7C. Новая классика тенниса. Определена финальная пара Уимблдона-2025 у мужчин
Первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул
8. КМ-2025 по шахматам. Анна Музычук на тай-брейке выиграла украинское дерби
В третий раунд Кубка мира в Батуми вышли три украинских шахматистки
9A. ЧЕ по баскетболу. Ведя по ходу матча, Украина U-18 уступила Болгарии U-18
Украинские баскетболистки будут вести борьбу за 13–16 места на Евробаскете
9B. Украина U-22 стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
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