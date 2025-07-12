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12 июля 2025, 11:57 | Обновлено 12 июля 2025, 12:00
23
0

Марлон вернулся, спарринги Шахтера и Дииамо, полуфиналы Уимблдона

Главные новости за 11 июля на Sport.ua

12 июля 2025, 11:57 | Обновлено 12 июля 2025, 12:00
23
0
Марлон вернулся, спарринги Шахтера и Дииамо, полуфиналы Уимблдона
ФК Шахтер. Марлон

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 11 июля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Марлон Сантос – игрок Шахтера
Бразилец вернулся в донецкий клуб

1B. Тропою Илсиньо. Зачем Шахтер вернул Марлона Сантоса
29-летний бразилец после не самого лучшего периода опять едет в УПЛ

2A. Резервисты забили пять. Шахтер разгромил Бринье в товарищеском матче
Команда Турана два дня подряд куражится над своими соперниками

2B. Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Команда Александра Шовковского провела спарринг в Австрии

3A. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
Кристал Пэлас придется играть в Лиге конференций

3B. Конфликт интересов. Кто заменит Кристал Пэлас в Лиге Европы?
Ноттингем Форест может занять еврокубковое место победителя Кубка Англии

4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб французской Лиги 1 взял в оренду вингера киевского Динамо
«Мец» объявил о переходе футболиста сборной Грузии Георгия Цитаишвили

5. ОФИЦИАЛЬНО. Заря презентовала нового игрока. Им стал капитан Ворсклы
Игорь Пердута перешел в статусе свободного агента в клуб из Луганска

6. Ворсклу штормит. Несколько футболистов подали официальные жалобы на клуб
Задолженности полтавского клуба остаются критическими

7A. Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона
Карлос одолел Тейлора и теперь в шаге от защиты трофея на травяном мейджоре

7B. Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона
Лидер мирового рейтинга в трех сетах выбил Новака и поборется за титул мейджора

7C. Новая классика тенниса. Определена финальная пара Уимблдона-2025 у мужчин
Первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул

8. КМ-2025 по шахматам. Анна Музычук на тай-брейке выиграла украинское дерби
В третий раунд Кубка мира в Батуми вышли три украинских шахматистки

9A. ЧЕ по баскетболу. Ведя по ходу матча, Украина U-18 уступила Болгарии U-18
Украинские баскетболистки будут вести борьбу за 13–16 места на Евробаскете

9B. Украина U-22 стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Молодежка с трудом обыграла команду, которая считается аутсайдером

10A. Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
В квалификации Лиги Европы Шахтер отгрузил 6 мячей финскому Ильвесу

10B. Дебют Арды Турана в Шахтере: слишком хорошо для первого раза
О стартовом поединке «горняков» в квалификации ЛЕ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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