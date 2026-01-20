Зинченко уйдет в Аякс, Довбик перенес операцию, Романчук завершил карьеру

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 19 января.

1. Прооперирован в Финляндии. Артем Довбик перенес операцию

Артема пропустит несколько месяцев

2. Михаил Романчук принял окончательное решение о своей карьере

Украинский пловец решил завершить профессиональную карьеру

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал основного игрока сборной Англии

Марк Гехи покинул «Кристал Пэлас»

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Женская сборная Украины осталась без главного тренера

Владимир Пятенко покинул «сине-желтую» команду по личным причинам

4A. Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом

Матч закончился со счетом 1:1

4B. Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды

Александр покидает английский клуб Ноттингем Форест

5. Праздник для львов. Сенегал взял 2-й трофей КАН: историческая таблица

В финале Кубка африканских наций Сенегал в овертайме обыграл Марокко

6. Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы

Украинская гандбольная команда на последнем месте группы завершила турнир

7A. Калинина проиграла китаянке и покинула Aus Open 2026 в первом раунде основы

Ангелина в двух сетах потерпела поражение от Ван Синьюй в матче 1/64 финала

7B. Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025

Александра в двух сетах проиграла Мэдисон Киз в матче 1/64 финала в Мельбурне

8. Стало известно, с кем сыграет сборная Украины в Квалификации КБДК-2026

В противостоянии за выход в финальный раунд украинки встретятся с Польшей

9. Триумф на Мастерсе. Выбрался из ямы: Уилсон сломал проклятие финалов

В финале в Лондоне английский снукерист обыграл шотландца Джона Хиггинса

10A. 7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026

Пропускать мундиаль из-за проблем со здоровьем всегда досадно и неприятно

10B. Йылдыз: от Кенана-варвара до Кенана-завоевателя

Рассказ о юной надежде туринского «Ювентуса»