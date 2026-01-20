Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 января 2026, 11:23 | Обновлено 20 января 2026, 11:44
Зинченко уйдет в Аякс, Довбик перенес операцию, Романчук завершил карьеру

Главные новости за 19 января на Sport.ua

Зинченко уйдет в Аякс, Довбик перенес операцию, Романчук завершил карьеру
Instagram. Артем Довбик и врач

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 19 января.

1. Прооперирован в Финляндии. Артем Довбик перенес операцию
Артема пропустит несколько месяцев

2. Михаил Романчук принял окончательное решение о своей карьере
Украинский пловец решил завершить профессиональную карьеру

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал основного игрока сборной Англии
Марк Гехи покинул «Кристал Пэлас»

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Женская сборная Украины осталась без главного тренера
Владимир Пятенко покинул «сине-желтую» команду по личным причинам

4A. Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом
Матч закончился со счетом 1:1

4B. Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Александр покидает английский клуб Ноттингем Форест

5. Праздник для львов. Сенегал взял 2-й трофей КАН: историческая таблица
В финале Кубка африканских наций Сенегал в овертайме обыграл Марокко

6. Не смогли удивить. Сборная Украины проиграла Чехии на чемпионате Европы
Украинская гандбольная команда на последнем месте группы завершила турнир

7A. Калинина проиграла китаянке и покинула Aus Open 2026 в первом раунде основы
Ангелина в двух сетах потерпела поражение от Ван Синьюй в матче 1/64 финала

7B. Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Александра в двух сетах проиграла Мэдисон Киз в матче 1/64 финала в Мельбурне

8. Стало известно, с кем сыграет сборная Украины в Квалификации КБДК-2026
В противостоянии за выход в финальный раунд украинки встретятся с Польшей

9. Триумф на Мастерсе. Выбрался из ямы: Уилсон сломал проклятие финалов
В финале в Лондоне английский снукерист обыграл шотландца Джона Хиггинса

10A. 7 звездных футболистов, которые из-за травм рискуют пропустить ЧМ-2026
Пропускать мундиаль из-за проблем со здоровьем всегда досадно и неприятно

10B. Йылдыз: от Кенана-варвара до Кенана-завоевателя
Рассказ о юной надежде туринского «Ювентуса»

Определено будущее Ефима Конопли в Шахтере
Футбол | 20 января 2026, 05:44 5
Определено будущее Ефима Конопли в Шахтере
Определено будущее Ефима Конопли в Шахтере

Игрок будет выступать за «горняков» до конца сезона

Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Футбол | 20 января 2026, 07:49 14
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт
Источник: Динамо дало выбор звезде из Украины – новый контракт или фронт

Игорь Бурбас рассказал резонансные подробности ухода Цыганкова

Бенфика готова дать Трубину самую большую зарплату в чемпионате Португалии
Футбол | 20.01.2026, 10:57
Бенфика готова дать Трубину самую большую зарплату в чемпионате Португалии
Бенфика готова дать Трубину самую большую зарплату в чемпионате Португалии
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Футбол | 20.01.2026, 06:22
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Другие виды | 19.01.2026, 13:22
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
