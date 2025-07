Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона

Второй номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании пробился в финал Уимблдонского турнира 2025.

В полуфинале испанец в четырех сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца (АТР 5) за 2 часа и 50 минут.

Уимблдон-2025. 1/2 финала

Тейлор Фритц (США) [5] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8)

На тай-брейке четвертой партии Карлос отыграл два сетбола со счета 4:6, взяв восемь поинтов подряд.

Это была вторая встреча соперников на уровне Тура. Карлитос во второй раз одолел Тейлора.

В решающем поединке Уимблдона Алькарас поборется против победителя противостояния Янник Синнер – Новак Джокович.

Карлос добыл 20-ю победу подряд на травяном мейджоре в Лондоне. Он является чемпионом Уимблдона двух последних лет.

Всего же винстрик испанской звезды составляет уже 24 поединка. До британского слэма он взял титулы Мастерса в Риме, Ролан Гаррос и пятисотника в Лондоне.

Алькарас вышел в шестой финал Grand Slam в карьере и второй в 2025 году. В решающих матчах мейджора Карлос еще ни разу не уступал.

