Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона
Карлос одолел Тейлора и теперь в шаге от защиты трофея на травяном мейджоре в Лондоне
Второй номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании пробился в финал Уимблдонского турнира 2025.
В полуфинале испанец в четырех сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца (АТР 5) за 2 часа и 50 минут.
Уимблдон-2025. 1/2 финала
Тейлор Фритц (США) [5] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8)
На тай-брейке четвертой партии Карлос отыграл два сетбола со счета 4:6, взяв восемь поинтов подряд.
Это была вторая встреча соперников на уровне Тура. Карлитос во второй раз одолел Тейлора.
В решающем поединке Уимблдона Алькарас поборется против победителя противостояния Янник Синнер – Новак Джокович.
Карлос добыл 20-ю победу подряд на травяном мейджоре в Лондоне. Он является чемпионом Уимблдона двух последних лет.
Всего же винстрик испанской звезды составляет уже 24 поединка. До британского слэма он взял титулы Мастерса в Риме, Ролан Гаррос и пятисотника в Лондоне.
Алькарас вышел в шестой финал Grand Slam в карьере и второй в 2025 году. В решающих матчах мейджора Карлос еще ни разу не уступал.
Carlos Alcaraz is a #Wimbledon finalist for the THIRD YEAR IN A ROW 😮— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025
The two-time defending champion defeats Taylor Fritz 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) to put one hand on the Gentlemen's Singles Trophy - and Centre Court ROARS for the Spaniard 🇪🇸
Utterly sensational. pic.twitter.com/Twy6y6vK6V
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