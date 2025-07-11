Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона
Уимблдон
11 июля 2025, 18:29 | Обновлено 11 июля 2025, 19:09
1250
5

Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона

Карлос одолел Тейлора и теперь в шаге от защиты трофея на травяном мейджоре в Лондоне

11 июля 2025, 18:29 | Обновлено 11 июля 2025, 19:09
1250
5
Фритц и Алькарас в четырех сетах определили первого финалиста Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Тейлор Фритц

Второй номер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании пробился в финал Уимблдонского турнира 2025.

В полуфинале испанец в четырех сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца (АТР 5) за 2 часа и 50 минут.

Уимблдон-2025. 1/2 финала

Тейлор Фритц (США) [5] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8)

На тай-брейке четвертой партии Карлос отыграл два сетбола со счета 4:6, взяв восемь поинтов подряд.

Это была вторая встреча соперников на уровне Тура. Карлитос во второй раз одолел Тейлора.

В решающем поединке Уимблдона Алькарас поборется против победителя противостояния Янник Синнер – Новак Джокович.

Карлос добыл 20-ю победу подряд на травяном мейджоре в Лондоне. Он является чемпионом Уимблдона двух последних лет.

Всего же винстрик испанской звезды составляет уже 24 поединка. До британского слэма он взял титулы Мастерса в Риме, Ролан Гаррос и пятисотника в Лондоне.

Алькарас вышел в шестой финал Grand Slam в карьере и второй в 2025 году. В решающих матчах мейджора Карлос еще ни разу не уступал.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Полуфинал Уимблдона. Видеообзор матча
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Бенчич играла в полуфинале Уимблдона с дыркой в обуви из-за боли
Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
Футбол | 11 июля 2025, 09:36 1
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»

Экс-тренер «Барселоны» остался без клуба

Серьезное усиление. Срна подтвердил первый трансфер Шахтера
Футбол | 10 июля 2025, 21:47 1
Серьезное усиление. Срна подтвердил первый трансфер Шахтера
Серьезное усиление. Срна подтвердил первый трансфер Шахтера

Марлон вернулся в донецкий клуб

ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона
Теннис | 11.07.2025, 12:46
ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона
ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона
Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на полуфинал Уимблдона-2025
Теннис | 11.07.2025, 15:20
Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на полуфинал Уимблдона-2025
Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на полуфинал Уимблдона-2025
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Футбол | 11.07.2025, 07:42
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Треба віддати належне Фрітцу - грав протягом зустрічі не гірше за Карлітоса (а якщо вірити і опиратися лише на статистику, то навіть краще). Як завжди у таких випадках, все вирішилося на ключових м`ячах, на яких іспанець вміє збиратися, як ніхто. Як-от на тайбрейку четвертої партії.
Американець невимовно здивував уже тим, що дістався півфіналу Вімблдона. Після всіх його подвигів протягом трав`яного сезону, чесно зізнаюся, в це не вірив. Хоча - хто знає? - можливо, саме тої дещиці витрачених сил в цьому матчі йому і забракло.
Ответить
+1
easterly
Алькарас - красавчег! Дуже цікаво наблюдати за його нестандартною грою
Ответить
0
Останній Серед Кривих
Вітаємо Алькатрас. А німець хоч і програв, але для нього це поки що найвище досягнення на Уімі за кар'єру.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
10.07.2025, 10:49 2
Футбол
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 13
Футбол
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
10.07.2025, 01:50 4
Футбол
К составу Динамо присоединился форвард. Уже начал работу
К составу Динамо присоединился форвард. Уже начал работу
09.07.2025, 19:25 4
Футбол
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
10.07.2025, 00:02 3
Футбол
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
09.07.2025, 17:50
Бокс
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем