11 июля, свою встречу в полуфинале Уимблдона проведут Янник Синнер (WTA 1) и Новак Джокович (WTA 6).

Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

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Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга в этом сезоне провел всего 27 матчей, в которых одержал 24 победы, все из-за того, что пришлось отбывать дисквалификацию. На счету итальянца выигранный титул на Открытом чемпионате Австралии, а также финалы в Риме и Ролан Гаррос, в обоих случаях он уступал Алькарасу.

На Уимблдоне Синнеру было скучно до четвертого круга, ведь он легко обыграл Нарди, Вукича и Мартинеса. Тяжело было против Димитрова – 3:6, 5:7, 2:2, в этот момент соперник после выполненного эйса рухнул на корт, после чего так и не смог продолжить матч, далеко не факт, что Янник смог бы сделать камбэк в этой ситуации. В последнем матче удалось обыграть американца Бена Шелтона – 7:6, 6:4, 6:4. Синнер во второй раз в карьере добрался до финала Уимблдона, пока это его максимум, так как в финале он не играл.

Новак Джокович

Ноле настоящий теннисный долгожитель, только он остался с «большой тройки», причем не играет на уровне середняка, а демонстрирует теннис высокого уровня. У Джоковича есть реальный шанс выиграть свой 25-й шлем, о котором он мечтает.

На этом турнире Новак выиграл в трех сетах всего два матча из пяти, хотя нельзя сказать, что у него были проблемы в партиях, где он побеждал в четырех партиях. Каких-то топовых соперников не было, можно вспомнить Де Минаура, когда Джокович отдал первый сет 1:6, а потом три партии выиграл с одинаковым счетом 6:4.

Сербу 38 лет, он в хорошей форме, а физическое состояние у него хорошее, на данный момент он не успевает только за Синнером и Алькарасом, но и этих ребят он способен обыграть за счет громадного опыта.

Личные встречи

В очных противостояниях ведет молодой итальянец 5:4, причем Синнер выиграл последние четыре встречи. Теннисисты пересекались в этом году на Ролан Гаррос, тогда тоже в полуфинале серб проиграл в трех сетах, хоть матч и был интересным. Стоит отметить, что спортсмены играли между собой дважды на траве, оба матча на Уимблдоне, здесь ведет Джокович 2:0.

Прогноз

Матч с такой афишей точно стоит посмотреть, Синнер младше на 15 лет, в чем его главное преимущество. Конечно, у итальянца много сильных качеств, но он играет не против пикового Джоковича.

У Ноле все выглядит неплохо, он в хорошей форме и имеет шансы на успех, хоть и считается небольшим андердогом. Не думаю, что матч завершится быстро, поэтому ставлю на тотал больше 38,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.71.