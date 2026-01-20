Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Уроженец Черкасс подписал новый контракт с Наполи
Италия
20 января 2026, 18:27
1132
0

Итальянский клуб и Никита Контини-Барановский договорились о сотрудничестве до июня 2031 года

ФК Наполи. Никита Контини-Барановский

Итальянский «Наполи» продлил сотрудничество с уроженцем Черкасс Никитой Контини-Барановским. Об этом сообщила пресс-служба неаполитанского клуба.

Стороны подписали контракт до 30 июня 2031 года. Срок нынешнего соглашения истекал после завершения сезона 2025/26.

Контини-Барановский родился в украинском городе Черкасы, однако в возрасте трех лет перебрался с семьей в Италию, где и начал заниматься футболом.

В структуре «Наполи» Никита провел почти 18 лет, но сыграл всего один матч в первой команде – 29 декабря 2023-го против «Монцы» в поединке чемпионата Италии.

29-летний голкипер играл на правах аренды за СПАЛ, «Сиену», «Кротоне», «Сампдорию», «Реджину и другие итальянские клубы. Трансферная стоимость Контини-Барановского составляет 400 тысяч евро.

чемпионат Италии по футболу Серия A Никита Контини-Барановский продление контракта
Николай Тытюк Источник: ФК Наполи
