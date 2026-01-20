Олимпиакос Пирей

20 января, свою встречу в рамках основного раунда Лиги чемпионов проведут Олимпиакос – Байер. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Олимпиакос

Греческий гранд проводит этот сезон Лиги чемпионов не лучшим образом, команда одержала свою первую победу в последнем туре, обыграв на выезде дебютанта Кайрат – 1:0. Даже при таких раскладах у клуба есть шансы пробиться в следующий круг, команда отстает на два балла от зоны плей-офф.

Свой последний матч Олимпиакос провел в четвертьфинале Кубка Греции, где уступил дома ПАОКу, прекратив свои выступления в турнире. Основная ставка теперь должна быть сделана на чемпионат, где клуб только третий в турнирной таблице, однако, отставание от парочки лидеров составляет два очка, при этом есть игра в запасе. Напомню, за Олимпиакос играет и украинец Роман Яремчук, хотя он получает мало игрового времени. Сразу 8восемь футболистов по разным причинам пропустят этот матч.

Байер

«Фармацевты» пока занимают 20-ю строчку в Лиге чемпионов, и выглядят неплохо, потерпев всего одно поражение. Команда находится в зоне плей-офф, но здесь еще надо удержаться.

В последнем туре Бундеслиги Байер уступил на выезде Хоффенхайму со счетом 0:1, данное поражение стало вторым кряду. Из-за таких неудачных встреч команда откатилась на шестое место в чемпионате. Теперь отставание от первого квартета составляет 4 очка, но впереди целый второй круг.

У клуба тоже много кадровых потерь, но победа в предстоящем матче может почти гарантировать выход в плей-офф. Девятеро футболистов не помогут партнерам в предстоящей битве.

Личные встречи

Клубы пересекались только раз в истории, это было в далеком 2002 году, тогда команды встретились на групповом этапе Лиги чемпионов, Соперники обменялись домашними победами, Олимпиакос выиграл 6:2, а Байер взял реванш – 2:0.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.38 для Олимпиакоса и 3.10 для Байера. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекеры не определились с явным фаворитом этой пары, Байер сильнее, но Олимпиакос играет на своем поле, что тоже весомый аргумент. Я жду интересного футбола от двух мотивированных команд. Клубам желательно играть на победу, поэтому я жду футбола на встречных курсах. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен голами за 1,62.