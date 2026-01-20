Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 20 января. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 20 января проходят матчи 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

В этот день могут выйти на поле украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Роман Яремчук (Олимпиакос)

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 20 января 2026

20.01. 17:30 Кайрат (Казахстан) – Брюгге (Бельгия)

20.01. 19:45 Буде-Глимт (Норвегия) – Манчестер Сити (Англия)

20.01. 22:00 Вильярреал (Испания) – Аякс (Нидерланды)

20.01. 22:00 Интер (Италия) – Арсенал (Англия)

20.01. 22:00 Копенгаген (Дания) – Наполи (Италия)

20.01. 22:00 Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия)

20.01. 22:00 Реал (Испания) – Монако (Франция)

20.01. 22:00 Спортинг (Португалия) – ПСЖ (Франция)

20.01. 22:00 Тоттенхэм (Англия) – Боруссия Д (Германия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

