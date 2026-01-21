Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Копенгаген из Дании и итальянский Наполи сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол Скотта Мактоминея для гостей у хозяев поля ответил Джордан Ларссон.

У Копенгагена в первом тайме был удален Томас Дилейни.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 20 января

22:00 Копенгаген (Дания) – Наполи (Италия) – 1:1

Голы: Джордан Ларссон, 72 – Скотт Мактоминей, 39

Удаление: Томас Дилейни, 35 (Копенгаген)

Видео голов и обзор матча