20.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Копенгаген – Наполи – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Копенгаген из Дании и итальянский Наполи сыграли вничью со счетом 1:1.
На гол Скотта Мактоминея для гостей у хозяев поля ответил Джордан Ларссон.
У Копенгагена в первом тайме был удален Томас Дилейни.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
7-й тур. 20 января
22:00 Копенгаген (Дания) – Наполи (Италия) – 1:1
Голы: Джордан Ларссон, 72 – Скотт Мактоминей, 39
Удаление: Томас Дилейни, 35 (Копенгаген)
Видео голов и обзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Ларссон (Копенгаген).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи), асcист Элиф Элмас.
35’
Томас Делани (Копенгаген) получает красную карточку.
