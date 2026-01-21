Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Копенгаген
20.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Наполи
Лига чемпионов
Копенгаген – Наполи – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

Копенгаген – Наполи – 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Копенгаген из Дании и итальянский Наполи сыграли вничью со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На гол Скотта Мактоминея для гостей у хозяев поля ответил Джордан Ларссон.

У Копенгагена в первом тайме был удален Томас Дилейни.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

7-й тур. 20 января

22:00 Копенгаген (Дания) – Наполи (Италия) – 1:1

Голы: Джордан Ларссон, 72 – Скотт Мактоминей, 39

Удаление: Томас Дилейни, 35 (Копенгаген)

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Ларссон (Копенгаген).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи), асcист Элиф Элмас.
35’
Томас Делани (Копенгаген) получает красную карточку.
