Лига Чемпионов
Копенгаген
20.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Наполи
Лига чемпионов
21 января 2026, 00:03 | Обновлено 21 января 2026, 00:08
Наполи в большинстве потерял победу в Лиге чемпионов в игре с Копенгагеном

Встреча завершилась ничьей 1:1

Наполи в большинстве потерял победу в Лиге чемпионов в игре с Копенгагеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Копенгаген – Наполи

«Копенгаген» сумел избежать поражения в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

Поединок на стадионе «Паркен» в столице Дании завершился ничьей 1:1, несмотря на то, что хозяева почти час играли в меньшинстве.

На 35-й минуте с поля был удален Томас Дилейни, а уже через четыре минуты Скотт Мактоминей вывел итальянцев вперед. Во втором тайме «Копенгаген» собрался и на 72-й минуте Джордан Ларссон сравнял счет. После этого матча обе команды имеют по 8 очков.

Лига чемпионов. 7-й тур.

Копенгаген – Наполи – 1:1
Голы: Ларссон, 72 – Мактоминей, 39.

Удаление: Делейни, 35 (Копенгаген).

«Это позор»: эмоциональное заявление Холанда после поражения Ман Сити
ВИДЕО. Алкогольная зависимость? Беллингем забил в ЛЧ, отреагировав на слухи
Семь побед Арсенала. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
