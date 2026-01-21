Наполи в большинстве потерял победу в Лиге чемпионов в игре с Копенгагеном

«Копенгаген» сумел избежать поражения в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

Поединок на стадионе «Паркен» в столице Дании завершился ничьей 1:1, несмотря на то, что хозяева почти час играли в меньшинстве.

На 35-й минуте с поля был удален Томас Дилейни, а уже через четыре минуты Скотт Мактоминей вывел итальянцев вперед. Во втором тайме «Копенгаген» собрался и на 72-й минуте Джордан Ларссон сравнял счет. После этого матча обе команды имеют по 8 очков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 7-й тур.

Копенгаген – Наполи – 1:1

Голы: Ларссон, 72 – Мактоминей, 39.

Удаление: Делейни, 35 (Копенгаген).