Наполи в большинстве потерял победу в Лиге чемпионов в игре с Копенгагеном
Встреча завершилась ничьей 1:1
«Копенгаген» сумел избежать поражения в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против «Наполи».
Поединок на стадионе «Паркен» в столице Дании завершился ничьей 1:1, несмотря на то, что хозяева почти час играли в меньшинстве.
На 35-й минуте с поля был удален Томас Дилейни, а уже через четыре минуты Скотт Мактоминей вывел итальянцев вперед. Во втором тайме «Копенгаген» собрался и на 72-й минуте Джордан Ларссон сравнял счет. После этого матча обе команды имеют по 8 очков.
Лига чемпионов. 7-й тур.
Копенгаген – Наполи – 1:1
Голы: Ларссон, 72 – Мактоминей, 39.
Удаление: Делейни, 35 (Копенгаген).
