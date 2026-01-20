20 января на Паркен пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Копенгаген встретится с Наполи. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Копенгаген

Команда имеет не такую уж и глубокую историю - она была основана в 90-е годы прошлого века. Но при этом насыщенную титулами, ведь практически каждый второй сезон заканчивался чемпионством. В 2025-м году Суперлигу выиграли в очередной раз. Но сейчас на паузу ушли на пятом месте и с отставанием в двенадцать очков от нынешнего лидера, Орхуса.

Тем важнее добиться успеха в Лиге чемпионов. Там датчане начинали еще с летней квалификации, преодолев три раунда - справились не только с Дритой, но и с Мальме и Базелем. Но в основном раунде, начав с ничьей против Байера, потом проиграли трижды кряду. Благо, что 2025-й год закончили победы над Кайратом и даже Вильярреалом, что позволяет оставаться с надеждами задержаться в турнире. Но после этого, более месяцев, не было матчей вообще!

Наполи

Клуб в прошлом сезоне, позвав Конте, ухитрился выиграть чемпионскую гонку у Интера. А сейчас прибавили новый, хотя и менее статусный трофей, в виде Суперкубка. А вот скудетто будет трудно удержать, все-таки осечек немало. Тем более что в том числе трижды кряду, не только с Интером, но и Вероной с Пармой, были ничьи.

Крайне противоречиво смотрятся итальянцы и в Лиге чемпионов. На выезде и вовсе были только поражения - по 0:2 с Манчестер Сити и Бенфикой, а с ПСВ унизительно уступили разгромно, 2:6. Да и дома при победах над лиссабонским Спортингом и Карабахом ограничились нулевой ничьей с Айнтрахтом из Франкфурта. Так что выход в плей-офф еще, мягко говоря, не гарантирован.

Статистика личных встреч

Клубы сыграют друг с другом впервые - до этого не было даже товарищеских поединков.

