  Олимпиакос – Байер – 2:0. Справились без Яремчука. Видео голов, обзор матча
Лига Чемпионов
Олимпиакос Пирей
20.01.2026 22:00 – FT 2 : 0
Байер
Лига чемпионов
Олимпиакос – Байер – 2:0. Справились без Яремчука. Видео голов, обзор матча

Подопечные Хосе Луиса Мендилибара одолели соперника в матче седьмого тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine.

Греческий «Олимпиакос» и немецкий «Байер» из Леверкузена встретились на стадионе «Stadio Georgios Karaiskakis» в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Главным арбитром поединка был назначен представитель Италии Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Подопечные Хосе Луиса Мендилибара одолели соперника со счетом 2:0 и продолжают борьбу за выход в следующий раунд.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук остался на скамейке запасных «Олимпиакоса». Место на острие атаки занял иранский нападающий Мехди Тареми.

После семи сыгранных туров подопечные Хосе Луиса Мендилибара разместились на 22-й позиции, в активе команды восемь очков. «Байер» набрал девять баллов и занимает 19-е место в турнирной таблице.

Позиции команд могут измениться после 21 января, когда все команды сыграют поединки седьмого тура.

Лига чемпионов, 7-й тур. 20 января

Олимпиакос (Греция ) – Байер (Германия) – 2:0

Голы: Коштинья, 2, Тареми, 45+1

Видеообзор матча: (ожидается)

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Олимпиакос Пирей), асcист Родиней.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Коштинья (Олимпиакос Пирей), асcист Родиней.
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
