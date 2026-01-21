Олимпиакос Пирей

Греческий «Олимпиакос» и немецкий «Байер» из Леверкузена встретились на стадионе «Stadio Georgios Karaiskakis» в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Главным арбитром поединка был назначен представитель Италии Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Подопечные Хосе Луиса Мендилибара одолели соперника со счетом 2:0 и продолжают борьбу за выход в следующий раунд.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук остался на скамейке запасных «Олимпиакоса». Место на острие атаки занял иранский нападающий Мехди Тареми.

После семи сыгранных туров подопечные Хосе Луиса Мендилибара разместились на 22-й позиции, в активе команды восемь очков. «Байер» набрал девять баллов и занимает 19-е место в турнирной таблице.

Позиции команд могут измениться после 21 января, когда все команды сыграют поединки седьмого тура.

Лига чемпионов, 7-й тур. 20 января

Олимпиакос (Греция ) – Байер (Германия) – 2:0

Голы: Коштинья, 2, Тареми, 45+1

