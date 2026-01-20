Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 января 2026, 23:59 | Обновлено 21 января 2026, 00:06
Олимпиакос переиграл Байер, Яремчук весь матч провел на скамейке запасных

Греческий клуб отправил в ворота соперника из Германии два мяча, которые остались без ответа

Олимпиакос переиграл Байер, Яремчук весь матч провел на скамейке запасных
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 20 января, состоялся матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и немецкий «Байер». Подопечные Хосе Луиса Мендилибара одолели соперника со счетом 2:0.

Уже на второй минуте точный удар португальского защитника Коштиньи позволил хозяевам открыть счет. Еще до перерыва греческий клуб сумел увеличить преимущество и уйти в раздевалку с комфортным счетом.

На 45+1 минуте иранский нападающий Мехди Тареми точным ударом попал в угол ворот – голкипер «Байера» оказался бессильным.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук весь матч провел на скамейке запасных греческого клуба.

Победа в Греции позволила «Олимпиакосу» набрать восемь баллов и продолжить борьбу за выход в следуюшую стадию. В следующем туре подопечные Хосе Луиса Мендилибара сыграют против нидерландского «Аякса» на выезде.

В активе «Байера» осталось девять пунктов, которые после семи туров позволяют оставаться в зоне плей-офф. Следующим соперником леверкузенской команды в еврокубках станет испанский «Вильярреал».

Лига чемпионов, 7-й тур. 20 января

Олимпиакос (Греция ) – Байер (Германия) – 2:0

Голы: Коштинья, 2, Тареми, 45+1

Фотогалерея:

Лига чемпионов Олимпиакос Пирей Байер Роман Яремчук Коштинья Мехди Тареми
