Олимпиакос переиграл Байер, Яремчук весь матч провел на скамейке запасных
Греческий клуб отправил в ворота соперника из Германии два мяча, которые остались без ответа
Во вторник, 20 января, состоялся матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились греческий «Олимпиакос» и немецкий «Байер». Подопечные Хосе Луиса Мендилибара одолели соперника со счетом 2:0.
Уже на второй минуте точный удар португальского защитника Коштиньи позволил хозяевам открыть счет. Еще до перерыва греческий клуб сумел увеличить преимущество и уйти в раздевалку с комфортным счетом.
На 45+1 минуте иранский нападающий Мехди Тареми точным ударом попал в угол ворот – голкипер «Байера» оказался бессильным.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук весь матч провел на скамейке запасных греческого клуба.
Победа в Греции позволила «Олимпиакосу» набрать восемь баллов и продолжить борьбу за выход в следуюшую стадию. В следующем туре подопечные Хосе Луиса Мендилибара сыграют против нидерландского «Аякса» на выезде.
В активе «Байера» осталось девять пунктов, которые после семи туров позволяют оставаться в зоне плей-офф. Следующим соперником леверкузенской команды в еврокубках станет испанский «Вильярреал».
Лига чемпионов, 7-й тур. 20 января
Олимпиакос (Греция ) – Байер (Германия) – 2:0
Голы: Коштинья, 2, Тареми, 45+1
