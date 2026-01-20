От КАН до Лиги чемпионов. Кто из африканцев держит рекорд по матчам в ЛЧ?
Вспомним топ-10 гвардейцев с этого континента в самом престижном турнире Европы
Не успел окончиться очередной Кубок африканских наций, как уже сегодня будут сыграны очередные матчи в Лиге чемпионов.
В этой связи вспомним рекордсменов Африки по количеству сыгранных матчей в самом престижном турнире Европы.
Возглавляет рейтинг египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах, в активе которого 93 сыгранных поединка.
На 1 игру меньше уже Дидье Дрогба из Кот-д'Ивуара (92), который долгое время находился на вершине этого рейтинга.
Третье место занимает камерунец Самуэль Это'о, в активе которого 78 матчей.
Африканские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов
- 93 – Мохамед Салах (Египет)
- 92 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 78 – Самуэль Это'о (Камерун)
- 76 – Майкл Эсьен (Гана)
- 72 – Самуэль Куффур (Гана)
- 70 – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
- 68 – Ашраф Хакими (Марокко)
- 67 – Коло Туре (Кот-д'Ивуар)
- 66 – Эммануэль Эбуэ (Кот-д'Ивуар)
- 64 – Садио Мане (Сенегал)
The Egyptian King 👑— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) January 20, 2026
Eight of the top ten have played for Premier League clubs! pic.twitter.com/NxmtVusRMK
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хорват рассказал, как победил Уордли в спарринге
Куценко ждет, когда снимут трансферный бан