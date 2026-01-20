От КАН до Лиги чемпионов. Кто из африканцев держит рекорд по матчам в ЛЧ?

Не успел окончиться очередной Кубок африканских наций, как уже сегодня будут сыграны очередные матчи в Лиге чемпионов.

В этой связи вспомним рекордсменов Африки по количеству сыгранных матчей в самом престижном турнире Европы.

Возглавляет рейтинг египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах, в активе которого 93 сыгранных поединка.

На 1 игру меньше уже Дидье Дрогба из Кот-д'Ивуара (92), который долгое время находился на вершине этого рейтинга.

Третье место занимает камерунец Самуэль Это'о, в активе которого 78 матчей.

Африканские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов

93 – Мохамед Салах (Египет)

92 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

78 – Самуэль Это'о (Камерун)

76 – Майкл Эсьен (Гана)

72 – Самуэль Куффур (Гана)

70 – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)

68 – Ашраф Хакими (Марокко)

67 – Коло Туре (Кот-д'Ивуар)

66 – Эммануэль Эбуэ (Кот-д'Ивуар)

64 – Садио Мане (Сенегал)