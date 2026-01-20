Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
20 января 2026, 18:39 | Обновлено 20 января 2026, 18:40
От КАН до Лиги чемпионов. Кто из африканцев держит рекорд по матчам в ЛЧ?

Вспомним топ-10 гвардейцев с этого континента в самом престижном турнире Европы

От КАН до Лиги чемпионов. Кто из африканцев держит рекорд по матчам в ЛЧ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Не успел окончиться очередной Кубок африканских наций, как уже сегодня будут сыграны очередные матчи в Лиге чемпионов.

В этой связи вспомним рекордсменов Африки по количеству сыгранных матчей в самом престижном турнире Европы.

Возглавляет рейтинг египетский нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах, в активе которого 93 сыгранных поединка.

На 1 игру меньше уже Дидье Дрогба из Кот-д'Ивуара (92), который долгое время находился на вершине этого рейтинга.

Третье место занимает камерунец Самуэль Это'о, в активе которого 78 матчей.

Африканские футболисты с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов

  • 93 – Мохамед Салах (Египет)
  • 92 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 78 – Самуэль Это'о (Камерун)
  • 76 – Майкл Эсьен (Гана)
  • 72 – Самуэль Куффур (Гана)
  • 70 – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
  • 68 – Ашраф Хакими (Марокко)
  • 67 – Коло Туре (Кот-д'Ивуар)
  • 66 – Эммануэль Эбуэ (Кот-д'Ивуар)
  • 64 – Садио Мане (Сенегал)
