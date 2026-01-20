ВИДЕО. Эффектное появление: Осака поразила Australian Open своим нарядом
Наоми устроила шоу, а затем выбила Антонию Ружич в трех сетах
17-я ракетка мира Наоми Осака из Японии успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде японка в трех сетах переиграла Антонию Ружич (Хорватия, WTA 65) за 2 часа и 24 минуты.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Наоми Осака (Япония) [16] – Антония Ружич (Хорватия) – 6:3, 3:6, 6:4
Осака устроила шоу на корте перед стартом встречи, появившись в вуали, шляпе с бабочкой и зонтом.
Ружич 20 января отпраздновала 23-летие.
Наоми является двухкратной победительницей Australian Open – она выигрывала трофей Australian Open в 2019 и 2021 годах.
Следующей соперницей Осаки будет Сорана Кырстя (Румыния, WTA 41).
Видеообзор матча Наоми Осака – Антония Ружич
