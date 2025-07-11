Новая классика тенниса. Определена финальная пара Уимблдона-2025 у мужчин
Первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул в Лондоне
11 июля состоялись полуфинальные матч Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.
Действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас в четырех сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца.
Карлитос в третий раз подряд вышел в решающий поединок травяного мейджора в Лондоне и поборется за третий трофей. Испанец является победителем двух последних розыгрышей британского слэма. Для Алькараса это будет шестой финал Grand Slam, на его счету пять титулов.
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Что касается финалов на уровне Тура, то у Карлоса теперь их 28 при 21 трофее.
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех партиях разобрался с семикратным чемпионом Уимблдона Новаком Джоковичем. В последнем сете итальянец ушел с 0:3 (30:40).
Синнер впервые пробился в финал мейджора в Великобритании и в шестой решающий матч на GS. На его счету четыре трофея. В частности, Янник прошел в финальный поединок на четвертом слэме подряд.
Всего у Янника теперь 27 финалов в Туре. На его счету 19 титулов.
Алькарас и Синнер играли между собой 12 раз. Счет 8:4 в пользу испанца. На траве – 1:0, ведет Янник. На турнирах Grand Slam – 3:1, в пользу Карлоса. В финальных поединках на уровне Тура также преимущество у Алькараса – 3:1.
В частности, перед Уимблдоном испанец одолел Синнера в решающем поединке Мастерса в Риме и в финале Ролан Гаррос, где отыгрался с 0:2 по сетам.
Финал Уимблдона-2025 состоится в воскресенье, 13 июля.
Уимблдон-2025. 1/2 финала
11.07, 15:30.
11.07, 19:00. Янник Синнер [1] – Новак Джокович [6] – 6:3, 6:3, 6:4
Сетка плей-офф
Инфографика
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Карлос Алькарас
Видеообзор матча Янник Синнер – Новак Джокович
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