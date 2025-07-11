Новая классика тенниса. Определена финальная пара Уимблдона-2025 у мужчин

11 июля состоялись полуфинальные матч Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.

Действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас в четырех сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца.

Карлитос в третий раз подряд вышел в решающий поединок травяного мейджора в Лондоне и поборется за третий трофей. Испанец является победителем двух последних розыгрышей британского слэма. Для Алькараса это будет шестой финал Grand Slam, на его счету пять титулов.

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Что касается финалов на уровне Тура, то у Карлоса теперь их 28 при 21 трофее.

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер в трех партиях разобрался с семикратным чемпионом Уимблдона Новаком Джоковичем. В последнем сете итальянец ушел с 0:3 (30:40).

Синнер впервые пробился в финал мейджора в Великобритании и в шестой решающий матч на GS. На его счету четыре трофея. В частности, Янник прошел в финальный поединок на четвертом слэме подряд.

Всего у Янника теперь 27 финалов в Туре. На его счету 19 титулов.

Алькарас и Синнер играли между собой 12 раз. Счет 8:4 в пользу испанца. На траве – 1:0, ведет Янник. На турнирах Grand Slam – 3:1, в пользу Карлоса. В финальных поединках на уровне Тура также преимущество у Алькараса – 3:1.

В частности, перед Уимблдоном испанец одолел Синнера в решающем поединке Мастерса в Риме и в финале Ролан Гаррос, где отыгрался с 0:2 по сетам.

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Финал Уимблдона-2025 состоится в воскресенье, 13 июля.

Уимблдон-2025. 1/2 финала

11.07, 15:30. Тейлор Фритц [5] – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8)

11.07, 19:00. Янник Синнер [1] – Новак Джокович [6] – 6:3, 6:3, 6:4

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Инфографика

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Карлос Алькарас

Видеообзор матча Янник Синнер – Новак Джокович