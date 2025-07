Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) вышел в финал Уимблдонского турнира 2025!

В полуфинале итальянец в трех сетах уверенно переиграл именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 6) за 1 час и 52 минуты.

Уимблдон-2025. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 6:3, 6:3, 6:4

Это была десятая встреча соперников. Янник выиграл шестое очное противостояние у Новака.

В частности, теннисисты в третий раз сыграли между собой на Уимблдоне и Янник впервые сумел справиться с сербом.

В решающем поединке Уимблдона Синнер поборется против испанца Карлоса Алькараса, который ранее в своем полуфинальном матче одолел Тейлора Фритца.

Янник впервые в карьере пробился в финал травяного мейджора в Лондоне. Всего же для итальянца это будет пятая финальная встреча на Grand Slam, в которой он постарается завоевать четвертый трофей.

Синнер стал третьим представителем Италии в финале одиночного разряда Уимблдона после Маттео Берреттини (2021) и Жасмин Паолини (2024).

It's a maiden #Wimbledon final for Jannik Sinner 💥



The Italian defeats Novak Djokovic with a dazzling 6-3, 6-3, 6-4 victory to line up a Sunday afternoon meeting with Carlos Alcaraz 🤝



Just world No.1 doing world No.1 things 😅 pic.twitter.com/jObVzUdMqA