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Уимблдон
11 июля 2025, 20:53 | Обновлено 11 июля 2025, 21:11
2531
12

Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона

Лидер мирового рейтинга в трех сетах выбил Новака и поборется за титул мейджора в Лондоне

11 июля 2025, 20:53 | Обновлено 11 июля 2025, 21:11
2531
12
Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) вышел в финал Уимблдонского турнира 2025!

В полуфинале итальянец в трех сетах уверенно переиграл именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 6) за 1 час и 52 минуты.

Уимблдон-2025. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Новак Джокович (Сербия) [6] – 6:3, 6:3, 6:4

Это была десятая встреча соперников. Янник выиграл шестое очное противостояние у Новака.

В частности, теннисисты в третий раз сыграли между собой на Уимблдоне и Янник впервые сумел справиться с сербом.

В решающем поединке Уимблдона Синнер поборется против испанца Карлоса Алькараса, который ранее в своем полуфинальном матче одолел Тейлора Фритца.

Янник впервые в карьере пробился в финал травяного мейджора в Лондоне. Всего же для итальянца это будет пятая финальная встреча на Grand Slam, в которой он постарается завоевать четвертый трофей.

Синнер стал третьим представителем Италии в финале одиночного разряда Уимблдона после Маттео Берреттини (2021) и Жасмин Паолини (2024).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Янник Синнер Новак Джокович Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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introvert
Здивував мене Джокович. Був упевнений, що на траві він зможе опиратися Сіннеру значно успішніше, ніж на грунті. Виявилось - навпаки. Хоча потрібно відзначити і Янніка - на прийомі подачі сьогодні був бездоганний, як Федерер в кращі роки. Або сам Новак)
Фінал, який потроху стає безальтернативним.
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+6
GroundUnder
Федерер остался самым титулованным на Уимблдоне. 
Чемодан-вокзал-табор, цыгане.
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+2
Умник
Брат Циганкова на высоте
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+1
Demid Romanchik
Молодость это сила и выносливость..
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+1
Олексій Олексієв
Роки беруть своє. Ноле, напевно, не здійснить свою мрію - взяти 25 ТБШ. Закінчення кар'єри не за горами. Молодь тисне...
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0
ptolemeus
Цікава фінальна заруба нас чекає. Прикольно буде якщо такий самий фінал буде і на ЮСО через півтора місяці.
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0
Мосій Шило
Ну оце І все!!! Циганін може підбивати підсумки!!!!
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0
Александр Шевченко
Молодец немец. В воскресенье все равно отлетишь от Алькараса у которого просто безумная серия побед подряд на Уимблдоне да и на траве статистика  побед и поражений еще круче чем на грунте
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-1
Останній Серед Кривих
В Джоковича вселився Піт Сампрас шо він так часто до сітки бігав?
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Останній Серед Кривих
Вітаємо німця в фіналі, щось так здавалося, що після того як він отримав подарунок долі в матчі з Димитровим, то в результаті і візьме Уімблдон.
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-5
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Теннис
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