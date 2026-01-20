Влада Седан решила насмехаться над Зинченко. Футболист отреагировал

Жена украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан пошутила по поводу его выступлений за «Ноттингем Форест».

Влада обратила внимание на ограниченное количество матчей, которые защитник провел в составе английского клуба в текущем сезоне, тонко подразнив мужа в соцсетях.

Напомним, Зинченко отыграл за «Ноттингем» 10 поединков, однако стабильным игроком основы так и не стал. На фоне этого в СМИ появляется все больше информации о возможном смене клуба. Ожидается, что украинец в ближайшее время может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе».