20 января 2026, 18:45 |
Влада Седан решила насмехаться над Зинченко. Футболист отреагировал

Александр имеет ограниченную игровую практику в этом сезоне

3 Comments
Влада Седан решила насмехаться над Зинченко. Футболист отреагировал
Instagram. Александр Зинченко и Влада Зинченко

Жена украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан пошутила по поводу его выступлений за «Ноттингем Форест».

Влада обратила внимание на ограниченное количество матчей, которые защитник провел в составе английского клуба в текущем сезоне, тонко подразнив мужа в соцсетях.

Напомним, Зинченко отыграл за «Ноттингем» 10 поединков, однако стабильным игроком основы так и не стал. На фоне этого в СМИ появляется все больше информации о возможном смене клуба. Ожидается, что украинец в ближайшее время может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе».

Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко lifestyle Ноттингем Форест
AMUR
Думаю в ковалівці Седан подорослішає   :
Ответить
+1
AndiM
Будеш шуткувати ,коли лада нара, знайде собі нового чорнобривця з більшою зарплатою   їй не звикати це робити
Ответить
+1
EGOS
то і сімейці трізда по ходу, не лише кар'єрі..закон парних випадків
Ответить
0
