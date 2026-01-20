Влада Седан решила насмехаться над Зинченко. Футболист отреагировал
Александр имеет ограниченную игровую практику в этом сезоне
Жена украинского футболиста Александра Зинченко Влада Седан пошутила по поводу его выступлений за «Ноттингем Форест».
Влада обратила внимание на ограниченное количество матчей, которые защитник провел в составе английского клуба в текущем сезоне, тонко подразнив мужа в соцсетях.
Напомним, Зинченко отыграл за «Ноттингем» 10 поединков, однако стабильным игроком основы так и не стал. На фоне этого в СМИ появляется все больше информации о возможном смене клуба. Ожидается, что украинец в ближайшее время может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе».
