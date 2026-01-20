Будет непросто. Аякс ведет переговоры с Зинченко по условиям контракта
У украинца высокая зарплата в Арсенале
По информации Sky Sports, Аякс после того, как решил оформить полноценный трансфер игрока Арсенала Александра Зинченко (хотя ранее сообщалось об аренде), начал переговоры с футболистом сборной Украины.
В этом аспекте могут возникнуть проблемы, так как Зинченко был одним из самых высокооплачиваемых игроков Арсенала, даже с учетом того, что не входил в планы тренера Микеля Артеты.
Ранее была информация, что Зинченко сразу станет самым дорогим в плане зарплаты футболистом Аякса, но нет понимания, готовы ли амстердамский клуб повторить условия Арсенала.
В чемпионате Нидерландов Аякс идет на третьей позиции с отставанием от лидера ПСВ в 18 очков.
