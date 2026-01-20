Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Будет непросто. Аякс ведет переговоры с Зинченко по условиям контракта
Англия
20 января 2026, 17:21 | Обновлено 20 января 2026, 17:44
2

Будет непросто. Аякс ведет переговоры с Зинченко по условиям контракта

У украинца высокая зарплата в Арсенале

20 января 2026, 17:21 | Обновлено 20 января 2026, 17:44
Будет непросто. Аякс ведет переговоры с Зинченко по условиям контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По информации Sky Sports, Аякс после того, как решил оформить полноценный трансфер игрока Арсенала Александра Зинченко (хотя ранее сообщалось об аренде), начал переговоры с футболистом сборной Украины.

В этом аспекте могут возникнуть проблемы, так как Зинченко был одним из самых высокооплачиваемых игроков Арсенала, даже с учетом того, что не входил в планы тренера Микеля Артеты.

Ранее была информация, что Зинченко сразу станет самым дорогим в плане зарплаты футболистом Аякса, но нет понимания, готовы ли амстердамский клуб повторить условия Арсенала.

В чемпионате Нидерландов Аякс идет на третьей позиции с отставанием от лидера ПСВ в 18 очков.

Александр Зинченко Арсенал Лондон Аякс трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
