Реал не будет покупать игроков в январе. Клуб нашел этому объяснение

По информации авторитетного ресурса The Athletic, Реал в январе не собирается покупать или продавать игроков – тренер Альваро Арбелоа будет работать с нынешним подбором футболистов.

В мадридском клубе считают, что у них и так самый дорогой в мире состав, поэтому зимой в период временного наставника никого нового покупать не будут.

При этом Реал уже вылетел из Кубка Испании и продолжает борьбу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

В чемпионате Испании мадридская команда отстает от лидера Барселоны на один пункт, а в Лиге чемпионов идет в топ-8 и борется за выход в 1/8 финала турнира.