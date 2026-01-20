Реал не будет покупать игроков в январе. Клуб нашел этому объяснение
И так много дорогих игроков
По информации авторитетного ресурса The Athletic, Реал в январе не собирается покупать или продавать игроков – тренер Альваро Арбелоа будет работать с нынешним подбором футболистов.
В мадридском клубе считают, что у них и так самый дорогой в мире состав, поэтому зимой в период временного наставника никого нового покупать не будут.
При этом Реал уже вылетел из Кубка Испании и продолжает борьбу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
В чемпионате Испании мадридская команда отстает от лидера Барселоны на один пункт, а в Лиге чемпионов идет в топ-8 и борется за выход в 1/8 финала турнира.
