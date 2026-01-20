Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал не будет покупать игроков в январе. Клуб нашел этому объяснение
Испания
20 января 2026, 18:26 | Обновлено 20 января 2026, 18:27
356
1

Реал не будет покупать игроков в январе. Клуб нашел этому объяснение

И так много дорогих игроков

20 января 2026, 18:26 | Обновлено 20 января 2026, 18:27
356
1 Comments
Реал не будет покупать игроков в январе. Клуб нашел этому объяснение
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации авторитетного ресурса The Athletic, Реал в январе не собирается покупать или продавать игроков – тренер Альваро Арбелоа будет работать с нынешним подбором футболистов.

В мадридском клубе считают, что у них и так самый дорогой в мире состав, поэтому зимой в период временного наставника никого нового покупать не будут.

При этом Реал уже вылетел из Кубка Испании и продолжает борьбу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

В чемпионате Испании мадридская команда отстает от лидера Барселоны на один пункт, а в Лиге чемпионов идет в топ-8 и борется за выход в 1/8 финала турнира.

По теме:
Лига чемпионов. 7-й тур, матчи 20 января. Смотреть онлайн LIVE
Марк Гехи в Манчестер Сити: еще один топ-трансфер «горожан»
Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Бокс | 20 января 2026, 02:12 1
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина

Боксер пока не решился на возвращение из-за войны

Переход Зинченко в Аякс отложили. Арсенал планирует продать защитника
Футбол | 20 января 2026, 12:44 7
Переход Зинченко в Аякс отложили. Арсенал планирует продать защитника
Переход Зинченко в Аякс отложили. Арсенал планирует продать защитника

«Канониры» и нидерландский клуб вернулись к переговорам о полноценном трансфере защитника

Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Бокс | 20.01.2026, 09:48
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 20.01.2026, 08:46
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Интер Милан – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 20.01.2026, 16:09
Интер Милан – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер Милан – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Необхідності купувати когось у Реала наразі нема. А якщо що, то заберуть вільним агентом)
Ответить
0
Популярные новости
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 23
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
Hatsu Basho. Украинцы обходят йокодзун
19.01.2026, 13:22 2
Другие виды
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многие поддерживают путина. Может, теперь люди услышат меня»
19.01.2026, 23:19 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем