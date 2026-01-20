Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОБА: «Начну с победы в УПЛ, а затем выиграю Лигу чемпионов с Шахтером»
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 13:41 | Обновлено 20 января 2026, 13:48
592
4

ОБА: «Начну с победы в УПЛ, а затем выиграю Лигу чемпионов с Шахтером»

Проспер готовится ко второй части сезона вместе с «Шахтером»

20 января 2026, 13:41 | Обновлено 20 января 2026, 13:48
592
4 Comments
ОБА: «Начну с победы в УПЛ, а затем выиграю Лигу чемпионов с Шахтером»
ФК Шахтер Донецк. Проспер Оба

Нигерийский новичок Шахтера Проспер Оба провел первую тренировку в расположении донецкого клуба, рассказав о целях, которых стремится достичь с «горняками».

– Ты начинаешь 2026 год с «Шахтером», что для тебя означает этот новый вызов?

– Честно говоря, это очень много значит: большая команда, хорошие игроки. Вчера я познакомился с несколькими игроками, это действительно многое для меня значит.

– Можешь поделиться первыми впечатлениями от команды?

– Встреча с тренером сегодня была просто невероятной. Команда очень амбициозная, это действительно амбициозный коллектив.

– А насчет ребят, как они тебя встретили?

– Это было просто здорово, они приняли меня как брата. Они очень тепло меня встретили.

– Какой вклад ты надеешься внести в «Шахтере»?

– Хочу забивать больше голов, помочь взять трофеи. Начну с победы в УПЛ, а затем выиграю Лигу чемпионов в этой футболке.

– Что бы ты хотел сказать нашим болельщикам?

– Проспер уже здесь! – сказал Оба.

По теме:
Олимпиакос – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер Милан – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Кто фаворит? Объявлены коэффициенты на главный матч дня ЛЧ Интер – Арсенал
Проспер Оба Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Футбол | 20 января 2026, 09:18 5
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян

Клуб хотел бы вернуть Витиньо

Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Бокс | 20 января 2026, 09:48 0
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу
Филип Хргович отправил чемпиона мира в хевивейте в больницу

Хорват рассказал, как победил Уордли в спарринге

Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Футбол | 20.01.2026, 08:33
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор
Футбол | 20.01.2026, 14:07
Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор
Брайтон – Борнмут – 1:1. Бисиклета на 90+1 мин. Видео голов и обзор
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 20.01.2026, 08:46
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Пошвидше би. Ато вже ми всі зачекалися лігочемпіонівського трофею над головою. 
Ответить
+10
ZANREGENT1993
Мечтатель. Ну ок)
Ответить
0
AK.228
О как))
Ответить
0
Montreal Fan
Максимальна амбіційність це добре для новачка. Цікаво подивитись, як розкриється в новому клубі.
Ответить
-1
Популярные новости
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 1
Футбол
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
20.01.2026, 06:22 7
Футбол
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
18.01.2026, 16:10 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем