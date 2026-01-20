ОБА: «Начну с победы в УПЛ, а затем выиграю Лигу чемпионов с Шахтером»

Нигерийский новичок Шахтера Проспер Оба провел первую тренировку в расположении донецкого клуба, рассказав о целях, которых стремится достичь с «горняками».

– Ты начинаешь 2026 год с «Шахтером», что для тебя означает этот новый вызов?

– Честно говоря, это очень много значит: большая команда, хорошие игроки. Вчера я познакомился с несколькими игроками, это действительно многое для меня значит.

– Можешь поделиться первыми впечатлениями от команды?

– Встреча с тренером сегодня была просто невероятной. Команда очень амбициозная, это действительно амбициозный коллектив.

– А насчет ребят, как они тебя встретили?

– Это было просто здорово, они приняли меня как брата. Они очень тепло меня встретили.

– Какой вклад ты надеешься внести в «Шахтере»?

– Хочу забивать больше голов, помочь взять трофеи. Начну с победы в УПЛ, а затем выиграю Лигу чемпионов в этой футболке.

– Что бы ты хотел сказать нашим болельщикам?

– Проспер уже здесь! – сказал Оба.