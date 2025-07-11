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Украина. Первая лига
11 июля 2025, 21:43 | Обновлено 11 июля 2025, 22:00
639
0

Ворсклу штормит. Несколько футболистов подали официальные жалобы на клуб

Задолженности полтавского клуба остаются критическими

11 июля 2025, 21:43 | Обновлено 11 июля 2025, 22:00
639
0
Ворсклу штормит. Несколько футболистов подали официальные жалобы на клуб
ФК Ворскла

Даже продажа в «Металлист 1925» защитника Евгения Павлюка за примерно 600 тысяч евро не улучшила финансовое положение полтавского клуба «Ворскла».

Задолженности полтавского клуба по зарплате футболистам, тренерам, клубному персоналу составляют 4–5 месяцев, «Ворскла» также должна организациям, ответственным за проведение соревнований.

Как стало известно Sport.ua, уже несколько игроков, которые не верят, что им вернут заработанное, обратились за поддержкой во Всеукраинскую ассоциацию футболистов-профессионалов, среди них Илья Крупский и Александр Скляр. Уже на финальной стадии подготовка материалов для рассмотрения Палатой по разрешению споров УАФ. Не исключено, что есть футболисты «Ворсклы», которые обратились со своими проблемами напрямую в УАФ.

На «Ворсклу» наложен трансферный бан (уже третий) за невыполнение условий контрактов, полтавская команда не имеет права дозаявлять новых игроков. А из предыдущего состава уже практически все покинули команду.

Именно по этой причине новый главный тренер «Ворсклы» Желько Любенович, столкнувшись с финансовыми проблемами, решил срочно прекратить сотрудничество с полтавским клубом.

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Ворскла Полтава долги Первая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу Желько Любенович Илья Крупский Александр Скляр Евгений Павлюк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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