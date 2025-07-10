ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с наставником и сообщила причину ухода

Полтавская «Ворскла» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером – Желько Любенович покинул пост, который занимал чуть больше двух недель.

«Главный тренер Желько Любенович сообщил клубу о своем желании покинуть Полтаву «по семейным обстоятельствам». Руководство футбольного клуба «Ворскла» с пониманием отнеслось к ситуации. Стороны пожали руки, пожелав друг другу дальнейших успехов.

Имя нового главного тренера мужской команды будет озвучено в ближайшее время», – сообщила пресс-служба команды.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, где уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи «Ворскла» осталась без главного тренера Юрия Максимова.