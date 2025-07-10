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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с наставником и сообщила причину ухода
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 14:19 | Обновлено 10 июля 2025, 15:09
2461
5

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с наставником и сообщила причину ухода

Сербский специалист Желько Любенович покинул полтавский клуб из-за семейных обстоятельств

10 июля 2025, 14:19 | Обновлено 10 июля 2025, 15:09
2461
5
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с наставником и сообщила причину ухода
ФК Ворскла Полтава. Желько Любенович

Полтавская «Ворскла» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером – Желько Любенович покинул пост, который занимал чуть больше двух недель.

«Главный тренер Желько Любенович сообщил клубу о своем желании покинуть Полтаву «по семейным обстоятельствам». Руководство футбольного клуба «Ворскла» с пониманием отнеслось к ситуации. Стороны пожали руки, пожелав друг другу дальнейших успехов.

Имя нового главного тренера мужской команды будет озвучено в ближайшее время», – сообщила пресс-служба команды.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, где уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи «Ворскла» осталась без главного тренера Юрия Максимова.

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Ворскла Полтава Желько Любенович отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: ФК Ворскла
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Комментарии 5
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vasilichn
Следующая весть будет такой: футбольный клуб "Ворскла" Полтава приказал долго жить...
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+1
Galushka_na_maximalkah
Уже и не знаешь, что думать... Жеваго выкатывает простыню с долгосрочным бизнес-планом развития Ворсклы. Лысак (спорт.директор) уверяет, что цель - выход в УПЛ. А на деле - уход всех лидеров из команды. Побег главного тренера через 1,5 недели после назначения. Трансферные баны не сняты. Ни одного новичка не подписано.
Полтавчане, болейте за СК ПОЛТАВА!! Это недоразумение (Ворскла) уже реально всех достали! От них исходит только негатив, анти-рекорды и стыд, стыд, стыд... 
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0
Iigor6583
Літун.
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-1
Victor673256ua
Недовго ж він протримався
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-1
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