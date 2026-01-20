21 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 12) и Линда Климовичова (WTA 134).

Матч начнется в 02:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украина имела целых шесть представительниц в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, но первый круг удалось преодолеть только Свитолиной. Теннисистка начала здесь с победы над испанкой Букшей – 6:4, 6:1. Были трудности в первой партии, когда пришлось отыграться с 1:3.

Пока сезон для Элины складывается успешно, она взяла трофей в Окленде, ее серия побед уже достигла шести матчей. В первом матче турнира у украинки было только 49% первой подачи, при этом она ошибалась в два раза реже соперницы.

Первая ракетка Украины сейчас в хорошей форме, но с топ-соперницами в этом году она еще не сталкивалась. В случае успеха в предстоящем матче, Элина выйдет на победительницу пары Таллия Гибсон – Диана Шнайдер.

Линда Климовичова

Польская теннисистка активно играет в туре с 2022 года, но только сейчас впервые пробилась в основную сетку мейджора. Здесь Климовичова начала с квалификации, где не проиграла ни одной партии, по очереди были пройдены австралийки Вебб Сем – 6:2, 6:1 и Карбера – 6:4, 7:5. В финале отбора была победа над бельгийкой Миннен – 6:4, 6:4.

Уже в основном раунде полька прошла британку Франческу Джонс, соперница снялась, когда уступала 2:6, 2:3. В своем последнем неполном матче Климовичова запомнилась активной игрой, 24 виннера против 8 у соперницы. Психологически, польке не будет сложно, от нее многого не ждут.

Прогноз

Никогда ранее спортсменки не пересекались, что и не удивительно, ведь полька мало играла на турнирах высокого уровня. Свитолина фаворит этой пары, но Климовичова может показать хороший теннис.

Польская спортсменка младше на 10 лет, хотя с выносливостью у Элины не должно возникнуть проблем. Хоть букмекеры и уверенны в успехе украинской спортсменки, я бы взял ставку тотал больше 18,5 геймов за 1,71.