Энрике приготовил для Забарного очередной сюрприз на матч Лиги чемпионов
Футболист займет позицию правого фулбека
Защитник ПСЖ Илья Забарный может выйти в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».
Как сообщают французские СМИ, украинец снова будет играть на позиции правого защитника из-за отсутствия Ашрафа Хакими, который еще не вернулся в расположение команды после участия в КАН.
Забарный уже действовал на этом фланге в предыдущем матче против Лилля, и тренерский штаб остался доволен его игрой. В случае такого решения Уоррен Заир-Эмери может быть переведен в центр поля, где сыграет вместе с Руисом и Витиньей.
Победа над «Спортингом» может досрочно гарантировать ПСЖ выход в 1/8 финала.
