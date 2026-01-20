Энрике приготовил для Забарного очередной сюрприз на матч Лиги чемпионов

Защитник ПСЖ Илья Забарный может выйти в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

Как сообщают французские СМИ, украинец снова будет играть на позиции правого защитника из-за отсутствия Ашрафа Хакими, который еще не вернулся в расположение команды после участия в КАН.

Забарный уже действовал на этом фланге в предыдущем матче против Лилля, и тренерский штаб остался доволен его игрой. В случае такого решения Уоррен Заир-Эмери может быть переведен в центр поля, где сыграет вместе с Руисом и Витиньей.

Победа над «Спортингом» может досрочно гарантировать ПСЖ выход в 1/8 финала.