Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Энрике приготовил для Забарного очередной сюрприз на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
20 января 2026, 19:04
Энрике приготовил для Забарного очередной сюрприз на матч Лиги чемпионов

Футболист займет позицию правого фулбека

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник ПСЖ Илья Забарный может выйти в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

Как сообщают французские СМИ, украинец снова будет играть на позиции правого защитника из-за отсутствия Ашрафа Хакими, который еще не вернулся в расположение команды после участия в КАН.

Забарный уже действовал на этом фланге в предыдущем матче против Лилля, и тренерский штаб остался доволен его игрой. В случае такого решения Уоррен Заир-Эмери может быть переведен в центр поля, где сыграет вместе с Руисом и Витиньей.

Победа над «Спортингом» может досрочно гарантировать ПСЖ выход в 1/8 финала.

Дмитрий Олийченко Источник: Footmercato
Комментарии
