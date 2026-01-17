Во Франции оценили игру Забарного в матче-разгроме ПСЖ. Гибридная роль
Парижане разгромили «Лилль» – 3:0
16 января состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лиллем». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь второй тайм и не отличился результативными действиями. Впрочем, его игру положительно оценили во Франции.
Авторитетный портал Foot Mercato отметил выступление украинца, оставив одобрительный комментарий:
«В гибридной роли третьего защитника и правого фулбека украинец проявил себя с интересной стороны. С тактической точки зрения он был очень полезен, уверенно действовал в защите, активно работал на отборах и помогал ликвидировать пробелы в обороне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Швед одержал первую победу в личной гонке этого сезона
Владислав и Виктор Цыганков помогли команде одолеть «Эспаньол» со счетом 2:0