Франция
17 января 2026, 19:42 |
Во Франции оценили игру Забарного в матче-разгроме ПСЖ. Гибридная роль

Парижане разгромили «Лилль» – 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

16 января состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лиллем». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь второй тайм и не отличился результативными действиями. Впрочем, его игру положительно оценили во Франции.

Авторитетный портал Foot Mercato отметил выступление украинца, оставив одобрительный комментарий:

«В гибридной роли третьего защитника и правого фулбека украинец проявил себя с интересной стороны. С тактической точки зрения он был очень полезен, уверенно действовал в защите, активно работал на отборах и помогал ликвидировать пробелы в обороне».

Игрок Барсы сказал, что переходит в ПСЖ. Самое большое разочарование Флика
Ланс победил Осер и вернулся на первое место в таблице Лиги 1
Луис Энрике переманил в ПСЖ полузащитника Барселоны и сборной Испании
Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Лилль
Источник: Footmercato
