Конфликт интересов. Кто заменит Кристал Пэлас в Лиге Европы?

Английский клуб Кристал Пэлас не выступит в Лиге Европы 2025/26. По решению УЕФА лондонский клуб переведен в Лигу конференций из-за конфликта интересов, связанного с владением акциями сразу в двух клубах.

Кристал Пэлас намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Кристал Пэлас квалифицировался в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Англии, обыграв в финале Манчестер Сити. Однако Лион, занявший шестое место в Лиге 1 и также получивший путевку в ЛЕ, создал юридическую коллизию, ведь Джон Текстор владел долями в обоих клубах. Согласно правилам УЕФА, клубы с одним и тем же владельцем не могут играть в одном еврокубке. Все возможные конфликты должны были быть урегулированы до 1 марта.

Текстор, как утверждают в Кристал Пэлас, не имел контроля над клубом, однако продал свои 43% акций Вуди Джонсону, владельцу Нью-Йорк Джетс, уже после дедлайна. Позже Текстор также покинул руководящие должности в Лионе после того, как клуб был понижен в Лигу 2 из-за финансовых проблем. Казалось, это открыло путь для участия Кристал Пэлас в ЛЕ.

Однако 10 июля Лион выиграл апелляцию на решение о понижении и был восстановлен в Лиге 1, тем самым сохранив право выступать в Лиге Европы. И уже 11 июля УЕФА подтвердил: Кристал Пэлас будет переведен в Лигу конференций.

Согласно пункту 4.10 регламента УЕФА, место Кристал Пэлас в Лиге Европы должен занять следующий лучший клуб из АПЛ, то есть Ноттингем Форест. Однако это решение пока не подтверждено: финансовый контрольный орган УЕФА ждет результата апелляции в CAS.

Пункт 4.10 регламента УЕФА гласит: «Клуб, которому не позволено участвовать в соревновании, заменяется следующим лучшим клубом в национальном чемпионате при условии, что новый клуб соответствует критериям допуска и статус турнира позволяет такую замену, сохраняя спортивную целостность соревнования».

Каве Солхекол, журналист Sky Sports News, рассказал о ситуации:

«Пэлас собирается обжаловать это решение и крайне возмущен действиями УЕФА. Они считают, что заслужили это место, выиграв национальный трофей. Победа в Кубке Англии – это не просто трофей, это билет в еврокубки. Но УЕФА решил их понизить.

Тем временем Лион, имеющий долг в 400 млн евро и занявший всего лишь шестое место во Франции, сыграет в Лиге Европы. Пэлас, который никогда не нарушал правила финансового фейр-плей, уходит в Лигу конференций. Причина всему – Джон Текстор. Его холдинг Eagle Football владеет Лионом, Ботафого и имел долю в Пэлас.

Пэлас постоянно подчеркивал, что Текстор не имеет решающего влияния в клубе. УЕФА нужно было определить, подрывает ли участие Лиона и Пэлас в одном турнире спортивную целостность. Большинство болельщиков считают это абсурдом: между клубами почти нет связи. Сам Текстор заявил, что не влияет на Пэлас.

Это настоящий удар для Пэлас и его фанатов. Но CAS работает быстро. Вероятно, апелляция будет рассмотрена до августа, когда состоится жеребьевка Лиги Европы».