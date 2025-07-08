Лиону угрожает дисквалификация из еврокубков. Причем здесь Кристал Пэлас?

В четверг, 10 июля, должна решиться судьба французского «Лиона», который может быть исключен из Лиги Европы из-за нарушения правил многоклубной собственности.

Ранее УЕФА временно отложил принятие решения относительно участия клубов «Кристал Пэлас» (Англия) и «Лион» (Франция) в Лиге Европы 2025/26. Причина рассмотрения – потенциальный конфликт из-за владения клубами одним инвестором, что противоречит статье 5 регламента УЕФА.

Недавно «Лион» был административно понижен в Лигу 2 из-за серьезных финансовых проблем. Однако клуб подал апелляцию.

Французский клуб должен быть исключен из еврокубков сезона 2025/26, если национальный финансовый орган (DNCG) подтвердит его понижение в классе.

В случае окончательного вылета «Лиона» в Лигу 2:

английский «Кристал Пэлас» останется в Лиге Европы

французский «Страсбур» получит путевку в Лигу Европы

французский «Ланс» сыграет в Лиге конференций

Чтобы улучшить ситуацию, владелец Eagle Football Group Джон Текстор подал в отставку с поста президента «Лиона», продал долю 43% в «Кристал Пэлас» владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону, а также передал управление французским клубом Мишель Кан, которая стала новым президентом как «Лиона», так и Eagle Football Group.

Текстор останется совладельцем «Лиона», однако признал, что не смог адаптироваться к политике французского футбола. В отчетах, в частности, говорится о долге клуба в размере 418 миллионов фунтов в 2024 году.

Правила УЕФА запрещают участие в еврокубках одновременно двух клубов с одной структурой собственности. Решение УЕФА относительно окончательного состава участников Лиги Европы ожидается 10 июля.