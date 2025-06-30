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Франция
30 июня 2025, 13:38 | Обновлено 30 июня 2025, 13:43
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На фоне скандала. Лион объявил об отставке президента

Джон Текстор не выдержал давления вокруг клуба

30 июня 2025, 13:38 | Обновлено 30 июня 2025, 13:43
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На фоне скандала. Лион объявил об отставке президента
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Текстор

Французский клуб «Лион», который понизили в классе из-за финансовых долгов, официально сообщил об отставке президент Джона Текстора.

Функционер после оглашения решения Национальной дирекции по контролю за управлением (DNCG) решил оставить все руководящие должности клуба.

Новым президентом «ткачей» избрана Мишель Канг, которая была членом совета директоров.

«Я чрезвычайно горжусь спортивными достижениями «Лиона» – нам удалось перестроить состав и вернуться к участию в еврокубках два года подряд после длительного перерыва. Я благодарен всем в «Лионе» за их преданность в этот чрезвычайно сложный период.

Мишель – идеальный выбор для руководства клубом на следующем этапе, и я полностью уверен, что под ее руководством «Лион» станет еще сильнее», – сказал Текстор.

Напомним, что «Лион» подал апелляцию в суд на решение DNCG понизить клуб до Лиги 2.

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дисквалификация Лига 1 (Франция) финансы чемпионат Франции по футболу долги штрафы Лига 2 (Франция) Лион Джон Текстор
Андрей Витренко Источник: ФК Лион
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Mark4854590
Має ж бути хтось винний, не власник же)
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