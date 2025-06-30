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Англия
30 июня 2025, 00:14 | Обновлено 30 июня 2025, 00:19
422
0

Это бьет в голову. В Англии назвали большие деньги причиной проблем Мудрика

Кот Вайнесс рассказал о допинг-скандале с украинским вингером

30 июня 2025, 00:14 | Обновлено 30 июня 2025, 00:19
422
0
Это бьет в голову. В Англии назвали большие деньги причиной проблем Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Колишній генеральний директор «Евертона» Кіт Вайнесс поділився думками стосовно ситуації з українським вінгером лондонського «Челсі» Михайлом Мудриком, якому було висунуто обвинувачення у порушенні антидопінгових правил Футбольною асоціацією Англії:

«Вони, очевидно, вже втратили у цінності гравця, і це буде схожим на ситуацію з Полєм Погба. Це складне питання. Мені шкода всіх, хто у цьому бере участь. Боюся, що іноді це жертва політики купівлі молодих гравців, тому що молоді гравці швидко одержують великі гроші, і це б'є в голову. Ми все це вже бачили.

Боюся, це просто людські жертви. Це частина ситуації, в якій ми перебуваємо. Мені його шкода. Безперечно, він талант. Але в «Челсі» він так і не включився по-справжньому, не влаштувався і не показав чогось екстраординарного.

Я думаю, багато в чому їм доведеться рухатися далі. Це один із тих уроків, які показують, як здорово на папері звучить ідея купівлі молодих гравців, але, як ми з'ясували, з молодими людьми пов'язані великі проблеми», – сказав Вайнесс у подкасті Inside Track.

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Михаил Мудрик допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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