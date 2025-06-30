Это бьет в голову. В Англии назвали большие деньги причиной проблем Мудрика

Колишній генеральний директор «Евертона» Кіт Вайнесс поділився думками стосовно ситуації з українським вінгером лондонського «Челсі» Михайлом Мудриком, якому було висунуто обвинувачення у порушенні антидопінгових правил Футбольною асоціацією Англії:

«Вони, очевидно, вже втратили у цінності гравця, і це буде схожим на ситуацію з Полєм Погба. Це складне питання. Мені шкода всіх, хто у цьому бере участь. Боюся, що іноді це жертва політики купівлі молодих гравців, тому що молоді гравці швидко одержують великі гроші, і це б'є в голову. Ми все це вже бачили.

Боюся, це просто людські жертви. Це частина ситуації, в якій ми перебуваємо. Мені його шкода. Безперечно, він талант. Але в «Челсі» він так і не включився по-справжньому, не влаштувався і не показав чогось екстраординарного.

Я думаю, багато в чому їм доведеться рухатися далі. Це один із тих уроків, які показують, як здорово на папері звучить ідея купівлі молодих гравців, але, як ми з'ясували, з молодими людьми пов'язані великі проблеми», – сказав Вайнесс у подкасті Inside Track.