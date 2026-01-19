Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны

Немецкий вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вскоре перейдет в каталонскую «Жирону», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали аренду 33-летнего футболиста до завершения нынешней кампании. Сам игрок также дал «зеленый свет» этому переходу.

Напомним, одним из вратарей «Жироны» является украинец Владислав Крапивцов, который после подписания тер Штегена станет третьим выбором на позицию в команде.

В сезоне 2025/26 Марк-Андре тер Штеген из-за травмы провел только 1 матч на клубном уровне, пропустив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее «Жирона» объявила об аренде полузащитника «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри.