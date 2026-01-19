Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны
Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в Жироне
Немецкий вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вскоре перейдет в каталонскую «Жирону», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны согласовали аренду 33-летнего футболиста до завершения нынешней кампании. Сам игрок также дал «зеленый свет» этому переходу.
Напомним, одним из вратарей «Жироны» является украинец Владислав Крапивцов, который после подписания тер Штегена станет третьим выбором на позицию в команде.
В сезоне 2025/26 Марк-Андре тер Штеген из-за травмы провел только 1 матч на клубном уровне, пропустив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Ранее «Жирона» объявила об аренде полузащитника «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Girona verbally agree loan deal with Barcelona to sign Marc André ter Stegen, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026
After MATS green light last week, the two clubs also agreed in principle on loan move until the end of the season.
Formal steps expected to follow this week for German GK. pic.twitter.com/bwAn9DVNDZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильский вингер покинет мадридский «Реал»
Александр покидает состав Ноттингем Форест