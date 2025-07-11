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  4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АЛП из Лиги Европы
Лига Европы
11 июля 2025, 18:57 |
852
0

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АЛП из Лиги Европы

Кристал Пэлас придется играть в Лиге конференций

11 июля 2025, 18:57 |
852
0
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АЛП из Лиги Европы
Sky Sports

УЕФА определил, что клуб АПЛ Кристал Пэлас не будет играть в Лиге Европы, куда команда попала в качестве победителя Кубка Англии.

Команду понизили в Лигу конференции из-за конфликта интересов с Лионом, который будет играть как раз в Лиге Европы. У обоих клубов один владелец.

Английский клуб собирается подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В прошлом сезоне похожая ситуация могла сложиться между Манчестер Сити и Жироной, у которых один владелец, а команды вышли в Лигу чемпионов.

Однако испанский клуб провел перестановки в руководстве и доказал, что манчестерский клуб не имеет влияния на Жирону.

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Кристал Пэлас Лион Лига Европы Лига конференций УЕФА
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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