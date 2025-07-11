ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АЛП из Лиги Европы
Кристал Пэлас придется играть в Лиге конференций
УЕФА определил, что клуб АПЛ Кристал Пэлас не будет играть в Лиге Европы, куда команда попала в качестве победителя Кубка Англии.
Команду понизили в Лигу конференции из-за конфликта интересов с Лионом, который будет играть как раз в Лиге Европы. У обоих клубов один владелец.
Английский клуб собирается подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
В прошлом сезоне похожая ситуация могла сложиться между Манчестер Сити и Жироной, у которых один владелец, а команды вышли в Лигу чемпионов.
Однако испанский клуб провел перестановки в руководстве и доказал, что манчестерский клуб не имеет влияния на Жирону.
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