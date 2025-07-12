Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели

На текущей неделе стартовал новый сезон трех еврокубковых турниров.

Были сыграны первые матчи первого раунда квалификации (Q1) Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Изучаем, как выглядит таблица коэффициентов УЕФА после первой недели нового евросезона.

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Украина размочила нули в таблице коэффициентов УЕФА. Донецкий Шахтер разгромил финский Ильвес (6:0) в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

Эта победа принесла 0.250 балла в таблицу коэффициентов. Как получилось это число? Два очка, которые начисляются за победу, умножаются на коэффициент 0.5 (в квалификации) и затем делится на 4 стартовавших от страны команд.

В 5-сезонном рейтинге Украина занимает 28-е место (17.850)

У ближайших конкурентов было больше матчей на этой евронеделе.

Словения (18.593) продвинулась вперед: сразу три команды стартовали в 1-м раунде в матчах еврокубков. Результат – одна победа и две ничьи – дал 2.0 очка или 0.500 балла. Это позволило словенцам обойти рф и занять 26-е место.

Словения может потерять команду уже по итогам Q1. Копер сыграл вничью (1:1) на выезде против боснийского Железничара в Лиге конференций. Все остальные команды среди ближайших конкурентов, даже если проиграют в ответных матчах, не вылетят полностью, а продолжат выступление в другом еврокубковом турнире.

У Болгарии и Румынии было по две игры, и обе страны набрали по 0.375 балла (по одной победе и одной ничьей). Болгары (16.250) немного сократили отставание от Украины, а румыны немного увеличили отрыв (19.875).

У Венгрии играла одна команда (Пакш), зафиксирована ничья, это принесло 0.125 балла в рейтинг. Венгрия набрала 19.875 и занимает 24-е место

У Азербайджана (17.125), Сербии (20.000) и Словакии (19.750) неделя прошла всухую – 0.000 очков. Но у всех трех стран было лишь по одной игре.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА