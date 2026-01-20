Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика готова дать Трубину самую большую зарплату в чемпионате Португалии
Португалия
20 января 2026, 10:57 |
Лиссабонский клуб хочет сохранить украинского вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Руководство лиссабонской «Бенфики» планирует продлить контракт с украинским вратарем Анатолием Трубиным, сообщает Glorioso1904.

По информации источника, в португальском клубе довольны игрой 24-летнего голкипера и на фоне интереса к нему со стороны европейских грандов готовы продлить с ним сотрудничество до 2030 года, сохранив при этом клаусулу в размере 100 млн евро. Самому вратарю предложат повысить оклад даже несмотря на то, что он сейчас является самым высокооплачиваемым игроком в команде.

В текущем сезоне Трубин сыграл в составе «Бенфики» 30 матчей, в которых пропустил 22 гола. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Если «Бенфика» сможет реализовать свои планы, вполне вероятно, что Трубин обойдет Франсишку Тринко из лиссабонского «Спортинга», который зарабатывает сейчас всего на 50 тыс. евро в год больше, чем украинец, и станет самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Португалии.

Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу зарплаты продление контракта
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
