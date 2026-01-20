Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  WhiteBIT становится официальным криптопартнером Женской сборной Украины
Теннис в Украине
20 января 2026, 19:04 | Обновлено 20 января 2026, 19:39
И Фонда Элины Светолиной

Одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, WhiteBIT и лучшая теннисистка в истории Украины, бронзовый призер Олимпийских игр Элина Свитолина, объявляют о начале стратегического партнерства. Элина Свитолина присоединяется к бренду как глобальная посла. Кроме того, WhiteBIT становится официальным криптопартнером Женской национальной сборной Украины по теннису и благотворительному фонду Svitolina Foundation. Эта синергия направлена ​​на поддержку национального спорта и введение инноваций, которые помогают Украине оставаться заметной на мировой арене.

От корта к криптовалюту: формируя будущее
Сегодня каждый успех Украины в мире – это шаг к укреплению ее позиций. Миссия WhiteBIT в рамках этого сотрудничества — открыть новые возможности для украинского тенниса через инновации и криптовалюты. Партнерство двух лидеров базируется на профессионализме и стремлении доказать: атлеты и компании с украинскими корнями конкурентоспособны и прогрессивны. Логотип WhiteBIT украсит тренировочную и исходную форму сборной, символизируя технологическую поддержку команды на каждом этапе подготовки.

Владимир Носов, основатель и СЕО WhiteBIT:

«Вместе мы сделаем мир блокчейна, цифровых валют и инноваций понятным и доступным каждому украинцу. Наше партнерство с Национальной женской сборной и Фондом Элины – это инвестиция в будущие победы и уверенность в молодых талантах. Элина Свитолина в роли посла бренда будет помогать нам популяризировать инновационные технологии и цифровую грамотность, делая мир блокчейным ближе к каждому украинцу. Мы объединяем спорт и технологии, чтобы создавать новые возможности для Украины даже в самые сложные времена».

Три столпа партнерства: спорт, технологии, благотворительность
Сотрудничество WhiteBIT с украинским теннисом разворачивается по трем ключевым векторам:

Поддержка национального спорта и Web3-интеграция WhiteBIT. В статусе официального криптопартнера Женской национальной сборной по теннису обеспечивает команду ресурсами для устойчивого развития. Кроме того, компания интегрирует собственную технологическую экспертизу и Web3-решения в болельщикский опыт, создавая современные цифровые форматы взаимодействия со сборной для фанатов по всему миру.
Инновации и посольство. Элина Свитолина в статусе глобального посла будет способствовать массовому внедрению блокчейн-технологий и криптовалютных решений. Ее деятельность будет сосредоточена на повышении цифровой грамотности и расширении границ использования криптовалюта в повседневной жизни и большом спорте.
Благотворительность и образование. Как официальный криптопартнер Svitolina Foundation WhiteBIT масштабирует гуманитарные инициативы фонда. Сотрудничество предполагает реализацию программ поддержки талантливой молодежи и предоставление образовательных грантов для их профессионального и личностного роста.
Криптопомощь: прозрачность и скорость
Одним из практических шагов партнерства станет интеграция криптооплат для благотворительных взносов в пользу Svitolina Foundation. Благодаря технологическим решениям WhiteBIT поддержка украинских гуманитарных проектов из любой точки мира станет мгновенной и максимально прозрачной.

Элина Свитолина:

«Я искренне рада нашему сотрудничеству и счастлива иметь рядом сильного и стабильного партнера. Для меня это важная миссия – быть проводником в мире современных технологий и помогать делать их понятными и полезными для людей. Вместе с WhiteBIT мы сможем еще громче говорить о силе компаний с украинскими корнями, решениями и достижениями в мире, а также заложить надежный фундамент для развития спорта и возможностей будущих поколений».

Это партнерство закладывает фундамент для долгосрочной трансформации украинского тенниса, где спорт и современные цифровые технологии работают на общую цель.

Виталий Петровский
