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11 июля 2024, 13:18 | Обновлено 11 июля 2024, 13:39
178
0

В онлайн-казино FAVBET появились обязательные лимиты

Пользователям необходимо предварительно установить два лимита — на сумму депозитов и время игры.

11 июля 2024, 13:18 | Обновлено 11 июля 2024, 13:39
178
0
В онлайн-казино FAVBET появились обязательные лимиты

Теперь для игры на сайте и в приложениях популярного лицензионного онлайн-казино FAVBET пользователям необходимо предварительно установить два лимита — на сумму депозитов и время игры.

Сообщения об обязательных лимитах зарегистрированные пользователи Favbet будут получать после авторизации на сайте или в приложениях, а новые — после успешной регистрации. Установить лимиты можно сразу же в открывшемся окне с сообщением или в разделе «Ответственная игра» личного кабинета игрока.

Такие изменения в политике ответственной игры казино внедрило в соответствии с Указом Президента №234/2024 и Решением СНБО от 20 апреля 2024 года, которые направлены на защиту благополучия украинских игроков.

Согласно новым регуляторным решениям, оба лимита обязательны для продолжения игры, а изменять их можно только один раз в течение календарного месяца.

Кроме обязательных лимитов на сумму депозита и время игры, для пользователей FAVBET доступны гибкие ограничения максимальной суммы проигрыша и размера ставки. Эти лимиты могут быть установлены сроком на день, неделю или месяц и изменены в любое время.

Дополнительно игроки могут воспользоваться функциями «Проверка реальности» для напоминания о времени игры и «Самоисключение», чтобы вообще закрыть доступ к осуществлению ставок или пополнению депозита на определенное время. При этом сохраняется возможность авторизации и вывода средств.

«Мы всегда поддерживаем государственные решения, способствующие комфорту и безопасности игроков. Уверены, что наши пользователи с пониманием отнесутся к нововведениям, ведь ответственный подход к игре — гарантия того, что азартные развлечения будут приносить только положительные эмоции», — говорят в FAVBET.

FAVBET — украинская iGaming-компания и оператор одного из самых крупных легальных онлайн-казино Украины. С 2023 года компания является главным меценатом проекта по внедрению в Украине комплексной системы по предотвращению игровой зависимости.

Сейчас в рамках проекта идет разработка государственного стандарта социальной услуги «Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью» и уже было открыто уникальное «Пространство жизни» — первый специализированный центр помощи людям с риском игровой зависимости, их семьям и близким.

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Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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