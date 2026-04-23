Шахтер прекратил сотрудничество с украинским букмекером
Горняки работали с FAVBET с июля 2023 года
Донецкий Шахтер прекратил сотрудничество с украинским букмекером FAVBET. Об этом соообщила пресс-служба горняков:
«Шахтер» завершает сотрудничество с FAVBET Спасибо за годы партнерства и реализуемые совместные проекты.
ФК «Шахтер» объявляет о завершении сотрудничества с iGaming-компанией FAVBET, являвшейся титульным партнером команды в течение почти трех сезонов. За время нашего партнерства мы получили титул чемпиона Украины и завоевали два Кубка Украины.
Клуб благодарит FAVBET за плодотворное сотрудничество, успешно реализуемые совместные маркетинговые и медийные проекты, а также внедренные социально значимые инициативы.
Напомним, партнерство «Шахтера» и FAVBET продолжалось с июля 2023 года. Стороны провели ряд медиа-кампаний и активностей для болельщиков, а команда выступала в футболках с логотипом титульного партнера».
О завершении партнерства Шахтер объявил перед стартом перенеснного матча 21-го тура УПЛ 2025/26 против луганской Зари, который стартует 23 апреля в 15:30 по Киеву.
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
