Донецкий Шахтер прекратил сотрудничество с украинским букмекером FAVBET. Об этом соообщила пресс-служба горняков:

«Шахтер» завершает сотрудничество с FAVBET Спасибо за годы партнерства и реализуемые совместные проекты.

ФК «Шахтер» объявляет о завершении сотрудничества с iGaming-компанией FAVBET, являвшейся титульным партнером команды в течение почти трех сезонов. За время нашего партнерства мы получили титул чемпиона Украины и завоевали два Кубка Украины.

Клуб благодарит FAVBET за плодотворное сотрудничество, успешно реализуемые совместные маркетинговые и медийные проекты, а также внедренные социально значимые инициативы.

Напомним, партнерство «Шахтера» и FAVBET продолжалось с июля 2023 года. Стороны провели ряд медиа-кампаний и активностей для болельщиков, а команда выступала в футболках с логотипом титульного партнера».

О завершении партнерства Шахтер объявил перед стартом перенеснного матча 21-го тура УПЛ 2025/26 против луганской Зари, который стартует 23 апреля в 15:30 по Киеву.

