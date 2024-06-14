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  4. ВИДЕО 18+. Фанаты шотландцев показали в прямом эфире, что у них под килтом
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 17:32 | Обновлено 14 июня 2024, 17:33
1718
4

ВИДЕО 18+. Фанаты шотландцев показали в прямом эфире, что у них под килтом

В Мюнхене весело с самого утра

14 июня 2024, 17:32 | Обновлено 14 июня 2024, 17:33
1718
4
ВИДЕО 18+. Фанаты шотландцев показали в прямом эфире, что у них под килтом
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу в Германии стартует чемпионат Европы. Первым поединком, который увидят любители футбола, станет противостояние между хозяевами континентального первенства и сборной Шотландии.

С самого утра в пятницу толпы шотландских фанатов оккупировали центр Мюнхена, где и состоится встреча.

Во время прямого включения телеканала Welt к репортеру подошла группа уже хорошо поддатых болельщиков тартановой армии, один из которых задрал килт другому фанату в футболке немецкой сборной, продемонстрировав, что шотландцы никого и ничего не боятся.

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени на «Арене Мюнхен».

ВИДЕО 18+. Фанаты шотландцев показали в прямом эфире, что у них под килтом (демонстрация гениталий)

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Умник
Фуух слава богу что под килтом все по мужски
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+2
ZANREGENT1993
Всё на месте
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+2
ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
В ГЕРМАНИИ ПРОСТА ХОЛАДНА, НО МЕНЯ И МАЮ КРОТО БОТО БАНДУ ПОСЛЕ ПИСТРУНОВ БУРЯТИКАВ НИЧЕВО НЕ УДЕВИТ 
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+1
Boodya
Все правильно, хай дихає черв'як 😂
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+1
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