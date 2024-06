В пятницу в Германии стартует чемпионат Европы. Первым поединком, который увидят любители футбола, станет противостояние между хозяевами континентального первенства и сборной Шотландии.

С самого утра в пятницу толпы шотландских фанатов оккупировали центр Мюнхена, где и состоится встреча.

Во время прямого включения телеканала Welt к репортеру подошла группа уже хорошо поддатых болельщиков тартановой армии, один из которых задрал килт другому фанату в футболке немецкой сборной, продемонстрировав, что шотландцы никого и ничего не боятся.

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени на «Арене Мюнхен».

ВИДЕО 18+. Фанаты шотландцев показали в прямом эфире, что у них под килтом (демонстрация гениталий)

The Scottish Mannschaft is in full effect here 😂 pic.twitter.com/vSdHWmyrir