ВИДЕО 18+. Фанаты шотландцев показали в прямом эфире, что у них под килтом
В Мюнхене весело с самого утра
В пятницу в Германии стартует чемпионат Европы. Первым поединком, который увидят любители футбола, станет противостояние между хозяевами континентального первенства и сборной Шотландии.
С самого утра в пятницу толпы шотландских фанатов оккупировали центр Мюнхена, где и состоится встреча.
Во время прямого включения телеканала Welt к репортеру подошла группа уже хорошо поддатых болельщиков тартановой армии, один из которых задрал килт другому фанату в футболке немецкой сборной, продемонстрировав, что шотландцы никого и ничего не боятся.
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени на «Арене Мюнхен».
ВИДЕО 18+. Фанаты шотландцев показали в прямом эфире, что у них под килтом (демонстрация гениталий)
The Scottish Mannschaft is in full effect here 😂 pic.twitter.com/vSdHWmyrir— SPFL News Now 🏴 (@SPFLNewsNow) June 14, 2024
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