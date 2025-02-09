ВИДЕО. Дочь Александра Зинченко с пивом. После этого ей стало весело
Жена украинского футболиста делится забавными видео
Жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко, Влада Зинченко, опубликовала забавные видео с отдыха, главной героиней которых стала их младшая дочь – Лея.
Видео были размещены на странице Влады Зинченко в Instagram.
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На первом видео Лея играется с бутылкой пива Corona, Влада подписала это действо следующим образом: «Хотела снять видео мужа».
На втором видео Лея забавно ходит, и поэтому жена Зинченка решила пошутить: «Бутылка вроде была пустой».
Напомним, что пара воспитывает двух дочерей – Еву и Лею.
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