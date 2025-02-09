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  4. ВИДЕО. Дочь Александра Зинченко с пивом. После этого ей стало весело
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09 февраля 2025, 18:58 |
1551
0

ВИДЕО. Дочь Александра Зинченко с пивом. После этого ей стало весело

Жена украинского футболиста делится забавными видео

09 февраля 2025, 18:58 |
1551
0
ВИДЕО. Дочь Александра Зинченко с пивом. После этого ей стало весело
Instagram. Семья Зинченко

Жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко, Влада Зинченко, опубликовала забавные видео с отдыха, главной героиней которых стала их младшая дочь – Лея.

Видео были размещены на странице Влады Зинченко в Instagram.

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На первом видео Лея играется с бутылкой пива Corona, Влада подписала это действо следующим образом: «Хотела снять видео мужа».

На втором видео Лея забавно ходит, и поэтому жена Зинченка решила пошутить: «Бутылка вроде была пустой».

Напомним, что пара воспитывает двух дочерей – Еву и Лею.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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