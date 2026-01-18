Шоу Магучих, ассист Судакова, дерби Манчестера, драка Рыбалки и Милевского
Главные новости за 17 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 17 января.
1A. 2,03 метра! Магучих блестяще выиграла Мемориал Демьянюка во Львове
Ярослава на первых соревнованиях показала лучший результат сезона
1B. Прыжки в высоту. Олег Дорощук выиграл Мемориал Демьянюка во Львове
Лидер украинской сборной показал результат 2.24 метра
2A. Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате
Матч против Риу Аве завершился со счетом 2:0
2B. ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии
Георгий помог Бенфике открыть счет в игре с Риу Аве
3A. Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Красные дьяволы убедительно сыграли в дерби, первая победа c Карриком
3B. Челси в лондонском дерби обыграл Брентфорд. Ярмолюк провел весь матч
Лондонцы победили Брентфорд в матче АПЛ
3C. ВИДЕО. Как украинец-дебютант забил гол в чемпионате Англии на 90+8 минуте
Тимур Тутеров отличился забитым мячом за Эксетер Сити в игре со Стивенэдж
4A. Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Суперорлы выиграли футбольную лотерею, и Мохамед Салах остался без наград
4B. Бисиклета Комана. Молчание Роналду: Аль-Наср и Аль-Шабаб устроили триллер
Аль-Наср переиграл соперников 3:2 в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии
5. Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
Стычка произошла после матча команд Ruh Media Team и IGNIS
6A. Секретный спарринг. Украина обыграла Словению за закрытыми дверями
Это был последний товарищеский матч сине-желтых перед стартом ЧЕ по футзалу
6B. Украина проиграла Франции на ЧЕ по гандболу с разницей в 20 мячей
Сине-желтая команда была впереди в счете 10:8, но затем соперники прибавили
7A. Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open
Элина успешно стартовала на Australian Open-2026
7B. Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Марта уступила в трех сетах, каждый из которых завершился тай-брейком
7C. Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Даяна в двух сетах уступила Елене-Габриэле Русе в матче 1/64 финала мейджора
8A. Прервал серию Джакомеля. Самуэльссон выиграл спринт в Рупольдинге на КМ
Швед одержал первую победу в личной гонке этого сезона
8B. Кубок мира в Рупольдинге: как прошел мужской спринт
О заключительной спринтерской гонке перед Олимпиадой
9A. Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
Виктор Выхрист победил Тодорче Цветкова
9B. Кайрен Уилсон прошел Нила Робертсона в четвертьфинале-триллере на Мастерсе
В другом четвертьфинале У Ицзе выиграл китайское дерби у Сяо Годуна
10. Идеальный новичок для Ман Сити и восходящая звезда АПЛ: кто такой Семеньо
Рассказываем о первом зимнем трансфере горожан
