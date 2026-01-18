Шоу Магучих, ассист Судакова, дерби Манчестера, драка Рыбалки и Милевского

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 17 января.

1A. 2,03 метра! Магучих блестяще выиграла Мемориал Демьянюка во Львове

Ярослава на первых соревнованиях показала лучший результат сезона

1B. Прыжки в высоту. Олег Дорощук выиграл Мемориал Демьянюка во Львове

Лидер украинской сборной показал результат 2.24 метра

2A. Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате

Матч против Риу Аве завершился со счетом 2:0

2B. ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии

Георгий помог Бенфике открыть счет в игре с Риу Аве

3A. Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити

Красные дьяволы убедительно сыграли в дерби, первая победа c Карриком

3B. Челси в лондонском дерби обыграл Брентфорд. Ярмолюк провел весь матч

Лондонцы победили Брентфорд в матче АПЛ

3C. ВИДЕО. Как украинец-дебютант забил гол в чемпионате Англии на 90+8 минуте

Тимур Тутеров отличился забитым мячом за Эксетер Сити в игре со Стивенэдж

4A. Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки

Суперорлы выиграли футбольную лотерею, и Мохамед Салах остался без наград

4B. Бисиклета Комана. Молчание Роналду: Аль-Наср и Аль-Шабаб устроили триллер

Аль-Наср переиграл соперников 3:2 в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии

5. Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен

Стычка произошла после матча команд Ruh Media Team и IGNIS

6A. Секретный спарринг. Украина обыграла Словению за закрытыми дверями

Это был последний товарищеский матч сине-желтых перед стартом ЧЕ по футзалу

6B. Украина проиграла Франции на ЧЕ по гандболу с разницей в 20 мячей

Сине-желтая команда была впереди в счете 10:8, но затем соперники прибавили

7A. Свитолина спокойно одолела Букшу, пробившись во второй круг Australian Open

Элина успешно стартовала на Australian Open-2026

7B. Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо

Марта уступила в трех сетах, каждый из которых завершился тай-брейком

7C. Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026

Даяна в двух сетах уступила Елене-Габриэле Русе в матче 1/64 финала мейджора

8A. Прервал серию Джакомеля. Самуэльссон выиграл спринт в Рупольдинге на КМ

Швед одержал первую победу в личной гонке этого сезона

8B. Кубок мира в Рупольдинге: как прошел мужской спринт

О заключительной спринтерской гонке перед Олимпиадой

9A. Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул

Виктор Выхрист победил Тодорче Цветкова

9B. Кайрен Уилсон прошел Нила Робертсона в четвертьфинале-триллере на Мастерсе

В другом четвертьфинале У Ицзе выиграл китайское дерби у Сяо Годуна

10. Идеальный новичок для Ман Сити и восходящая звезда АПЛ: кто такой Семеньо

Рассказываем о первом зимнем трансфере горожан