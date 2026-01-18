Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 января 2026, 00:29
Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате

Матч против Риу Аве завершился со счетом 2:0

Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между «Риу Аве» и «Бенфикой».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на первый гол отдал украинский хавбек «орлов» Георгий Судаков, который был заменен на 90-й минуте. Другой украинец из «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин, полностью отыграл поединок и сделал 1 сейв.

Лига Португалии 2025/26. 18-й тур, 17 января

Риу Аве – Бенфика – 0:2

Голы: Баррейру, 16, Нтои, 25 (автогол)

По теме:
Трубин сыграл 100 матчей в карьере без пропущенных мячей
Судаков все же стал четвертым украинцем с ассистом в чемпионате Португалии
ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии
Риу Аве Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков Леандру Баррейру чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Montreal Fan
🦅❤️Орлам вітання з перемогою!
Спорт це джерело радості: вчора Жирона порадувала українців з дублем Ваната, а сьогодні Бенфіка з асистом Судакова і НАРЕШТІ СОТИМ у кар'єрі сухариком Трубіна!1️⃣0️⃣0️⃣🎉🎉
Тепер готуюсь до нічного дербі Монреаля Канадіенз проти Оттави Сенаторз та до старту наших чарівних тенісисток на AO!
Ответить
-2
