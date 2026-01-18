Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате
Матч против Риу Аве завершился со счетом 2:0
В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между «Риу Аве» и «Бенфикой».
Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
Ассист на первый гол отдал украинский хавбек «орлов» Георгий Судаков, который был заменен на 90-й минуте. Другой украинец из «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин, полностью отыграл поединок и сделал 1 сейв.
Лига Португалии 2025/26. 18-й тур, 17 января
Риу Аве – Бенфика – 0:2
Голы: Баррейру, 16, Нтои, 25 (автогол)
