Ассист Судакова, сухарь Трубина. Бенфика одержала победу в чемпионате

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между «Риу Аве» и «Бенфикой».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Ассист на первый гол отдал украинский хавбек «орлов» Георгий Судаков, который был заменен на 90-й минуте. Другой украинец из «Бенфики», вратарь Анатолий Трубин, полностью отыграл поединок и сделал 1 сейв.

Лига Португалии 2025/26. 18-й тур, 17 января

Риу Аве – Бенфика – 0:2

Голы: Баррейру, 16, Нтои, 25 (автогол)