  4. Риу Аве – Бенфика – 0:2. Как Судаков оформил ассист. Видео голов и обзор
Чемпионат Португалии
Риу Аве
17.01.2026 22:30 – FT 0 : 2
Бенфика
Португалия
18 января 2026, 03:24 |
79
0

Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Португалии 2025/26

18 января 2026, 03:24 |
79
0
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января Бенфика на выезде переиграла Риу Аве со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Португалии 2025/26.

Первым на 16-й минуте отличился Леандру Баррейро, а на 25-й в свои ворота забил Андреас Нтой (автогол).

Ассист на Баррейро выдал украинский хавбек Георгий Судаков. Георгий провел на поле 90 минут и был заменен на Ману.

Помимо Судакова, из украинцев в этой встрече также сыграл голкипер орлов Анатолий Трубин, который сохранил ворота сухими и сделал один сейв.

Чемпионат Португалии 2025/26. 18-й тур, 17 января

Риу Аве – Бенфика – 0:2

Голы: Баррейро, 16, Нтой, 25 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

25’
ГОЛ ! Автогол забил Андреас Ндой (Риу Аве).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Баррейро Мартинс (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
ФОТО. Минус 20 мячей. Сборная Украины потеряла все шансы на ЧЕ по гандболу
РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов
Кальяри – Ювентус – 1:0. Сенсация в матче Серии A. Видео гола и обзор
Бенфика Риу Аве видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу Леандру Баррейру автогол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
