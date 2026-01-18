Риу Аве – Бенфика – 0:2. Как Судаков оформил ассист. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Португалии 2025/26
17 января Бенфика на выезде переиграла Риу Аве со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Португалии 2025/26.
Первым на 16-й минуте отличился Леандру Баррейро, а на 25-й в свои ворота забил Андреас Нтой (автогол).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ассист на Баррейро выдал украинский хавбек Георгий Судаков. Георгий провел на поле 90 минут и был заменен на Ману.
Помимо Судакова, из украинцев в этой встрече также сыграл голкипер орлов Анатолий Трубин, который сохранил ворота сухими и сделал один сейв.
Чемпионат Португалии 2025/26. 18-й тур, 17 января
Риу Аве – Бенфика – 0:2
Голы: Баррейро, 16, Нтой, 25 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игроку надоела травма
Брентфорд проиграл со счетом 0:2