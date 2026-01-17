Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Риу Аве – Бенфика. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Португалии
Риу Аве
17.01.2026 22:30 – 79 0 : 2
Бенфика
Португалия
17 января 2026, 22:30 | Обновлено 17 января 2026, 22:48
Риу Аве – Бенфика. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 17 января в 22.30 поединок чемпионата Португалии

Риу Аве – Бенфика. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Риу Аве» и «Бенфика».

Игра пройдет в Вила ду Конде на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Риу Аве – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Риу Аве – Бенфика
Трансляция матча В эфире

События матча

25’
ГОЛ ! Автогол забил Андреас Ндой (Риу Аве).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Баррейро Мартинс (Бенфика), асcист Георгий Судаков.
По теме:
Судаков все же стал четвертым украинцем с ассистом в чемпионате Португалии
ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии
Риу Аве – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Риу Аве Бенфика Георгий Судаков Анатолий Трубин смотреть онлайн чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
