В субботу, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Риу Аве» и «Бенфика».

Игра пройдет в Вила ду Конде на стадионе «Эштадиу ду Риу Аве».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Риу Аве – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция